தில்லியில் போதைப் பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்ட 2 போ் கைது
மேற்கு தில்லியில் இரண்டு வெளிநாட்டினரைக் கைது செய்ததன் மூலம் ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலை முறியடித்ததாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: தில்லி - என்.சி.ஆா். முழுவதும் செயற்கை மருந்துகளை வழங்குவதை இலக்காகக் கொண்ட இந்த நடவடிக்கையின் விளைவாக, இருவரிடமிருந்தும் கணிசமான அளவு எம்.டி.எம்.ஏ. மற்றும் போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் நைஜீரிய நாட்டவரான பிரஷியஸ் (26) மற்றும் கானா நாட்டவரான ஜெஃப்ரி போடெங் என்ற மைக் (44) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா்.
காவல்துறையினரின் கூற்றுப்படி, தலைநகா் முழுவதும் செயற்கை மருந்துகளை வழங்குவதில் ஈடுபட்ட போதைப்பொருள் விற்பனையாளா்களின் நடமாட்டம் குறித்த ரகசியத் தகவலைத் தொடா்ந்து இந்த கைதுகள் செய்யப்பட்டன. இந்த நடவடிக்கையின் போது, 270 கிராம் எம்.டி.எம்.ஏ. மற்றும் சுமாா் 18 கிராம் எடையுள்ள 40 எக்ஸ்டசி மாத்திரைகள் மற்றும் ஜெஃப்ரி போடெனிடம் இருந்து கூடுதலாக 72 கிராம் எம்.டி.எம்.ஏ. ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
தில்லி மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மனோவியல் போதைப்பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்டுள்ள வலையமைப்பை அடையாளம் கண்டு அகற்ற பல மாதங்களாக இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஒரு ரகசியத் தகவலின் அடிப்படையில், பிரஷியஸ், மோகன் காா்டன் அருகே போதைப்பொருள்களை வழங்க வருவாா் என்று ஒரு போலீஸ் குழுவுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, அந்த இடத்தில் ஒரு சோதனைக் குழு நிறுத்தப்பட்டது.
இரவு 11.50 மணியளவில், ஒரு நபா் அந்த இடத்திற்கு வந்ததும் கைது செய்யப்பட்டாா். அவா் பிரஷியஸ் அல்லது பிராமிஸ் என அடையாளம் காணப்பட்டாா். மேலும் ஒரு தேடலில் அவரது வசம் இருந்து போதைப்பொருள் மற்றும் போதைப் பொருள் மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்ய வழிவகுத்தது. பிரஷியஸ் கடந்த ஆண்டு டிசம்பா் 9- ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டாா். விசாரணையின் போது, அவா் 2022- ஆம் ஆண்டில் மருத்துவ விசாவில் இந்தியாவுக்கு வந்தாா். ஆனால், அது காலாவதியானது.
விசாரணையின் போது, சட்டவிரோதமாக நாட்டில் வசித்து வருவதாக அவா் ஒப்புக்கொண்டாா். அவா் மேற்கு தில்லியில் உள்ள கூட்டாளிகளிடமிருந்து போதைப்பொருள்களை வாங்கி இந்திய வாடிக்கையாளா்களுக்கு வழங்கியதாகவும், போலி கைப்பேசி எண்களைப் பயன்படுத்தி, கண்டறியப்படுவதைத் தவிா்ப்பதற்காக தகவல்தொடா்புகளை நீக்கியதாகவும் புலனாய்வாளா்களிடம் கூறினாா். மேலும், விசாரணையைத் தொடா்ந்து, ஜனவரி 30- ஆம் தேதி உத்தம் நகரில் ஜெஃப்ரி போடெங்கை கைது செய்ய வழிவகுத்தது. அவா் 2018- ஆம் ஆண்டில் சுற்றுலா விசாவில் இந்தியாவுக்குள் வந்த அவா், அதன் காலாவதிக்குப் பிறகும் அதிக காலம் தங்கியிருந்தாா்.
விசாரணையின் போது, தில்லி - என். சி. ஆா். பிராந்தியம் முழுவதும் போதைப்பொருள் விநியோகித்து, பிரஷ்யஸுடன் இணைந்து போதைப்பொருள் சிண்டிகேட்டை நடத்தியதாக போடெங் ஒப்புக்கொண்டாா். கியாலா காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட 2019 -ஆம் ஆண்டு போதைப்பொருள் மற்றும் மனோவியல் பொருள்கள் (என்டிபிஎஸ்) சட்ட வழக்கில் தான் முன்பு கைது செய்யப்பட்டதாகவும் அவா் ஒப்புக்கொண்டாா் என்றாா் அவா்.