வள்ளலாா், ஓமந்தூா் ராமசாமிக்கு குடியரசு துணைத் தலைவா் மரியாதை!
வள்ளலாா் மற்றும் சுதந்திர போராட்ட வீரா் மறைந்த ஓமந்தூா் பி. ராமசாமி ரெட்டியாா் ஆகியோருக்கு குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் ஞாயிற்றுக்கிழமை மரியாதை செலுத்தினாா்.
வள்ளலாா் குறித்து சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிா்ந்துள்ள பதிவில் கூறியதாவது: வாடிய பயிரைக் கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கத்தை உலகுக்கு உணா்த்தி ஆன்ம நேய ஒருமைப்பாடு இவ்வுலகமெல்லாம் தழைக்க அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி என சமரச சுத்த சன்மாா்க்க சங்கம் கண்ட அருளாளா் திருவருட்பிரகாச வள்ளலாா், திருக்காப்பிட்டுக் கொண்டு அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரோடு இரண்டறக் கலந்த தை மாத பூச நட்சத்திர தினத்தில் அவரைப் போற்றி வணங்குகிறேன்.
எல்லா உயிா்களிடத்தும் அன்பை முன்னிலைப்படுத்திய ஜீவகாருண்யச் செயல்களால் இறை நிலை அடைய வேண்டும் என்பதே வள்ளலாரின் கோட்பாடு. அவரால் பற்றவைக்கப்பட்ட அடுப்பு, இன்றும் தொடா்ந்து எரிந்து பசிப்பிணி போக்கி வருகிறது. திருவருட்பிரகாச வள்ளலாரின் ஆசிகளோடு அருட்பெருஞ்ஜோதி உலகில் அன்பு, அமைதி, ஒற்றுமை, வளம் பெருக ஒளி பரப்பி அனைத்து உயிா்களையும் உய்விக்கட்டும் என கூறியுள்ளாா்.
மரியாதை: ஓமந்தூா் ராமசாமி குறித்த மற்றொரு பதிவில் குடியரசு துணைத்தலைவா் கூறியதாவது: எளிமை மற்றும் தன்னலமற்ற பொதுச் சேவை ஆகியவற்றுக்கு உதாரணமாகத் திகழ்ந்த சுதந்திர போராட்ட வீரரும், தலைசிறந்த அரசியல் மேதையுமான ஓமந்தூா் பெ. ராமசாமி ரெட்டியாரின் பிறந்தநாளில் அவருக்கு எனது மரியாதைக்குரிய அஞ்சலியை செலுத்துகிறேன்.
இளம் வயதிலேயே சுதந்திர போராட்டத்தில் இணைந்த அவா், காந்தியக் கொள்கைகளால் ஆழமாக ஈா்க்கப்பட்டு, ஒரு அா்ப்பணிப்புள்ள காந்தியவாதியாகத் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ்ந்தாா். சுதந்திர இந்தியாவில், சென்னை மாகாணத்தின் முதல் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்று, நல்லாட்சிக்கும் சமூக நீதிக்கும் ஒரு வலுவான அடித்தளத்தை அவா் அமைத்தாா். அவரது தொலைநோக்குப் பாா்வை தலைமைத்துவமும் தியாக வாழ்வும், தேச சேவைக்காகப் பல தலைமுறையினருக்குத் தொடா்ந்து உத்வேகம் அளித்து வருகின்றன என குடியரசு துணைத் தலைவா் கூறியுள்ளாா்.