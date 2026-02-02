வழக்கில் முக்கிய சாட்சியைத் தீா்த்துக்கட்டும் சதித்திட்டம் முறியடிப்பு-நால்வா் கைது
நமது நிருபா்
புது தில்லி: முக்கிய சாட்சியை குறிவைத்து கொல்ல மண்டோலி சிறைக்குள் நடந்ததாகக் கூறப்படும் சதித்திட்டத்தை முறியடித்ததாக தில்லி போலீசாா் திங்கள்கிழமை கூறினா், மேலும் இது தொடா்பாக நான்கு பேரை கைது செய்தனா்.
சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கும்பல் குற்றவாளியான இா்ஃபான் என்ற சேனு பெஹல்வான் மற்றும் அவரது மூன்று கூட்டாளிகளான அதீப் , ஃபா்மான் மற்றும் உஸ்மான் ஆகியோா் கைது செய்யப்பட்டதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
நிலுவையில் உள்ள ஒரு வழக்கில் முக்கிய சாட்சியை கொல்ல திட்டம் இருப்பது குறித்த ரகசிய தகவலைத் தொடா்ந்து இந்த சதி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தகவலின் பேரில், ஜனவரி 24 ஆம் தேதி இரவு சாஸ்திரி பாா்க்கில் போலீசாா் சோதனை நடத்தினா் என்று மூத்த அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இந்த நடவடிக்கையின் போது சவுகான் பாங்கரில் வசிக்கும் அதீப் கைது செய்யப்பட்டாா். அவரது வசம் இருந்து ஒரு அரை தானியங்கி துப்பாக்கி மற்றும் ஐந்து தோட்டாக்கள் மீட்கப்பட்டன, மேலும் ஆயுதச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
விசாரணையின் போது, மண்டோலி சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள இா்ஃபான் என்ற சேனு பெஹல்வான் உத்தரவிட்ட கொலைக்காக ஆயுதம் வாங்கப்பட்டதாக அதீப் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
சதித்திட்டத்தில் தொடா்புடையதாகக் கூறப்படும் தனது கூட்டாளிகளின் பெயா்களையும் அவா் குறிப்பிட்டதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
சீலம்பூரில் உள்ள ஒரு தேநீா் கடை வழியாக திட்டமிட்ட அந்த தாக்குதலுக்கான நிதி அனுப்பப்பட்டது விசாரணையில் தெரியவந்தது. இா்பானின் கூட்டாளியான உஸ்மான், துப்பாக்கிச் சூடு நடத்துபவா்களுக்கு விநியோகிக்க தேநீா் கடை உரிமையாளருக்கு பணத்தை வழங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
வெளிப்பாடுகளின் அடிப்படையில், ஃபா்மான் ஜனவரி 26 அன்றும், உஸ்மான் ஜனவரி 27 அன்றும் கைது செய்யப்பட்டனா்.
இந்த வழக்கில் ஜனவரி 28 அன்று இா்ஃபான் என்ற சேனு பெஹல்வான் முறையாக கைது செய்யப்பட்டாா். கூறப்படும் குற்றத்தின் திட்டமிட்ட தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, பாரதிய நியாய சன்ஹிதாவின் பிரிவுகள் 55 (குற்றத்தைத் தூண்டுதல்) மற்றும் 61(2) (குற்றச் சதி) ஆகிய பிரிவுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
சீலம்பூரைச் சோ்ந்த இா்ஃபான், 2000களின் முற்பகுதியில் இருந்து குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், கொலை, மிரட்டி பணம் பறித்தல், கொள்ளை மற்றும் குற்றச் சதி போன்ற பல வழக்குகளை எதிா்கொள்வதாகவும் போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
2023 ஆம் ஆண்டில், பயங்கரவாதகும்பல் போதைப்பொருள் தொடா்பு வழக்கில் தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு அவரை கைது செய்ததாக அதிகாரிகள் மேலும் தெரிவித்தனா்.
சதித்திட்டத்தின் குறிக்கோளை அடையாளம் காணவும், சட்டவிரோத ஆயுதத்தின் மூலத்தைக் கண்டறியவும், சதித்திட்டத்தில் தொடா்புடைய பிற கூட்டாளிகளைக் கைது செய்யவும் மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது.