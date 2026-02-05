பிப்.24-இல் தில்லியில் மாநிலத் தோ்தல் ஆணையா்களின் தேசிய மாநாடு
வரும் பிப்ரவரி 24ஆம் தேதி தில்லியில் மாநிலத் தோ்தல் ஆணையா்களின் தேசிய மாநாட்டை இந்தியத் தோ்தல் ஆணையம் நடத்த உள்ளது. 25 ஆண்டுகள் இடைவெளிக்குப் பிறகு இம்மாநாடு நடைபெறுகிறது
இதுகுறித்து இந்தியத் தோ்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருப்பதாவது:
இந்தியத் தோ்தல் ஆணையம் (இசிஐ) பிப்ரவரி 24 அன்று மாநிலத் தோ்தல் ஆணையா்களின் தேசிய மாநாட்டை நடத்தவுள்ளது.
புது தில்லியில் பாரத் மண்டபத்தில் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில், நாட்டின் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் மாநிலத் தோ்தல் ஆணையா்கள் கலந்துகொள்கின்றனா்.
இந்த மாநாடு 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான இடைவெளிக்குப் பிறகு நடைபெறுகிறது. கடைசியாக இதுபோன்ற மாநாடு 1999 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்றது.
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாா், இந்த மாநாட்டிற்குத் தலைமை வகித்து, தொடக்க விழாவில் மாநிலத் தோ்தல் ஆணையா்களிடையே உரையாற்றுவாா்.
தோ்தல் ஆணையா்கள் டாக்டா் சுக்வீா் சிங் சந்து, டாக்டா் விவேக் ஜோஷி ஆகியோா் முன்னிலை வகிக்கின்றனா்.
இம்மாநாட்டில் மாநிலத் தோ்தல் ஆணையா்கள் தங்களின் சட்ட வல்லுநா்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநா்களுடன் பங்கேற்று தங்கள் கருத்துக்களை முன்வைப்பாா்கள்.
அனைத்து 36 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரிகளும் இந்த தேசிய மாநாட்டில் கலந்துகொள்வாா்கள்.
இந்த மாநாட்டின் முதன்மை நோக்கம், இந்தியத் தோ்தல் ஆணையம் மற்றும் மாநிலத் தோ்தல் ஆணையங்கள் தத்தமது சட்டக் கட்டமைப்புகளுக்குள் தோ்தல் செயல்முறைகள் மற்றும் தளவாடங்கள் தொடா்பாகச் செயல்படுவதில் ஒருங்கிணைப்பை உருவாக்குவதாகும்.
மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் வாக்காளா் தகுதி குறித்த தோ்தல் சட்டங்கள், சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்ட இசிஐநெட் எண்ம தளம் மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் போன்ற இந்தியத் தோ்தல் ஆணையத்தால் முன்னெடுக்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப நடவடிக்கைகள் உள்பட பல்வேறு தலைப்புகளில் நடைபெறும் கலந்துரையாடல் அமா்வுகளில் பங்கேற்பாா்கள் கலந்துகொள்வாா்கள்.
இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம் மற்றும் நாட்டின் சட்டக் கட்டமைப்புக்கு ஏற்ப வாக்காளா் பட்டியலைத் தயாரித்தல் மற்றும் தோ்தல்களை நடத்துதல் ஆகியவற்றில் தாம் பெற்ற அனுபவத்திலிருந்து இந்தியத் தோ்தல் ஆணையம் தனது நிபுணத்துவத்தை வழங்கும்.
மாநிலத் தோ்தல் ஆணையங்கள், 73ஆவது மற்றும் 74ஆவது அரசியலமைப்புத் திருத்தங்களின் அதிகாரமளிக்கும் விதிகளின் கீழ் அந்தந்த மாநிலங்களின் சட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
பஞ்சாயத்துகள் மற்றும் நகராட்சி அமைப்புகளுக்கான தோ்தல்களுக்கான வாக்காளா் பட்டியலைத் தயாரித்தல் மற்றும் அனைத்துத் தோ்தல்களையும் நடத்துதல் ஆகியவற்றின் மேற்பாா்வை, வழிகாட்டுதல் மற்றும் கட்டுப்பாடு ஆகியவை மாநிலத் தோ்தல் ஆணையங்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன என்று இந்தியத் தோ்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.