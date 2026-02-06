தில்லியில் காா் கண்ணாடி தகராறில் ஆடை விற்பனையாளா் கொலை- 4 போ் கைது
பழைய பகை காரணமாக சேதமடைந்த காா் பக்கவாட்டு கண்ணாடி தொடா்பாக ஏற்பட்ட தகராறில் 25 வயது ஆடை விற்பனையாளா் தில்லியில் கத்தியால் குத்தப்பட்டு கொல்லப்பட்டாா், மற்றொருவா் காயமடைந்தாா் என்று போலீசாா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இந்த வழக்கில் இரண்டு சிறுவா்கள் உள்பட நான்கு பேரை போலீசாா் கைது செய்துள்ளனா். கௌதம்புரி பகுதியில் நடந்த கத்திக்குத்து சம்பவம் தொடா்பாக வியாழக்கிழமை இரவு 10 மணிக்கு பதா்பூா் காவல் நிலையத்திற்கு அழைப்பு வந்ததாக அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
ஒரு பெரிய கூட்டம் கூடியிருந்த இடத்தில் ஒரு போலீஸ் குழு உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தது, மேலும் சம்பவ இடத்தில் இரத்தக் கறைகள் காணப்பட்டன.
ஒரு காரின் பக்கவாட்டு கண்ணாடி உடைந்த பிறகு வாக்குவாதம் தொடங்கியது என்பது நேரில் கண்ட சாட்சிகளின் அடிப்படையில் நடத்தப்பட்ட ஆரம்ப விசாரணையில் தெரியவந்தது. இரு குழுக்களுக்கும் இடையே நீண்டகாலமாக இருந்த பகை காரணமாக வாக்குவாதம் விரைவில் வன்முறையாக மாறியது என்று மூத்த போலீஸ் அதிகாரி ஒருவா் கூறினாா்.
குற்றம் நடந்த இடம் பாதுகாக்கப்பட்டது, மேலும் தடயவியல் ஆதாரங்களை சேகரிக்க ஒரு குற்றக் குழு அழைக்கப்பட்டது.
இதில் பாதிக்கப்பட்டவா்கள் ஆடை விற்பனையாளரான அருண் (25) மற்றும் எய்ம்ஸில் பராமரிப்பு ஊழியராக பணிபுரியும் சிவம் (25) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா். இருவருக்கும் பல கத்திக்குத்து காயங்கள் ஏற்பட்டதால், சிகிச்சைக்காக எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனா்.
அருண் சிகிச்சையின் போது உயிரிழந்தாா். சிவம் மேல் இரைப்பை பகுதியில் கத்திக்குத்துக்கு ஆளானாா், சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா். அவா் நிலையாக இருக்கிறாா், குணமடைந்து வருகிறாா், என்று அதிகாரி கூறினாா்.
இந்த சம்பவத்தைத் தொடா்ந்து, பல போலீஸ் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு, அப்பகுதியில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன, இதன் விளைவாக கௌதம்புரியைச் சோ்ந்த நான்கு போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
முக்கிய குற்றவாளிகளாக கருதப்படும் அமா் (25) மற்றும் விக்கி (31) ஆகிய இருவருடன் 16 வயதுடைய இரண்டு சிறுவா்களும் கைது செய்யப்பட்டனா், மேலும் கைது செய்யப்பட்டனா். அவா்கள் நான்கு பேரும் பள்ளியை விட்டு வெளியேறியவா்கள் என்றும், அவா்களில் இருவா் வேலையில்லாமல் இருப்பதாகவும் போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
குற்றவாளிகள் பயன்படுத்திய ஆயுதத்தையும் போலீசாா் மீட்டுள்ளனா்.
பாரதிய நியாய சன்ஹிதா பிரிவுகள் 103(1) (கொலை), 109 (கொலை முயற்சி) மற்றும் 3(5) (பொதுவான நோக்கம்) ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என காவல்துறை கூறியது.