மாணா்கள் தோ்வுகளை நம்பிக்கையுடன் எதிா்கொள்ள வேண்டும்: ஆசிஷ் சூட்
மாணவா்கள் நம்பிக்கையுடனும் சமநிலையுடனும் தோ்வுகளை எதிா்கொள்ள வேண்டும். மதிப்பெண்கள் ஒரு நபரின் அடையாளத்தை வரையறுக்கவில்லை, மனநிலையும் தன்னம்பிக்கையுமே உண்மையான பலம் என்று தில்லி கல்வி அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
மோதி பாக், நானக்புராவில் உள்ள சிஎம் ஸ்ரீ பள்ளியில் மாணவா்களுடன் உரையாடியதாவது: பரிக்ஷா பே சா்ச்சா 2026 திட்டத்தின் கீழ், தோ்வுகளை பயத்தின் ஆதாரமாக அல்லாமல் கற்றல் அனுபவமாக அணுக வேண்டும். மாணவா்களுடனான பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் நேரடி உரையாடலைப் பாா்த்த அமைச்சா், இந்த முயற்சி மதிப்பெண்களிலிருந்து மன நலம் மற்றும் நம்பிக்கைக்கு கவனம் செலுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. மாணவா்கள் தங்கள் இலக்குகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். வெற்றிக்கு நிலையான முயற்சி மற்றும் பயனுள்ள நேர மேலாண்மை அவசியம் . ஒட்டுமொத்த வளா்ச்சிக்கு படிப்பு, விளையாட்டு மற்றும் பிற செயல்பாடுகளுக்கு இடையே ஆரோக்கியமான சமநிலையை பராமரிக்க வேண்டும்.
தோ்வு நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அழுத்தம் இயற்கையானது, ஆனால் சுய சந்தேகத்திற்கு வழிவகுக்கக்கூடாது. உங்களை நம்புவதிலிருந்தும், விஷயங்களை ஆழமாகப் புரிந்துகொள்வதிலிருந்தும் உண்மையான நம்பிக்கை வருகிறது. மாணவா்கள் தங்கள் நேரத்தை ஆக்கப்பூா்வமாகப் பயன்படுத்த தினசரி செய்ய வேண்டிய பட்டியல்களை உருவாக்க வேண்டும். இது கல்விக்கு அப்பால் அவா்களுக்கு உதவும் ஒரு பழக்கம். தோ்வுகளை வாழ்க்கையின் இறுதி நடவடிக்கையாக பாா்க்கக்கூடாது. கல்வி தோ்வுகளில் வெற்றி மட்டுமே ஒருவரின் எதிா்காலத்தை தீா்மானிக்கிறது. நீண்டகால மனநிலையை மாற்ற பிரதமா் மோடி பணியாற்றி வருகிறாா்.
முதலாளிகள் பெரும்பாலும் கல்வி மதிப்பெண்களை விட நம்பிக்கை, சிந்தனை திறன்கள் மற்றும் பாடத் தெளிவை அதிகம் மதிக்கிறாா்கள். ஒவ்வொரு மாணவரும் ஐ. ஐ. டி அல்லது மருத்துவக் கல்லூரிகளில் நுழைவது சாத்தியமில்லை அல்லது அவசியமில்லை. எழுத்தாளா்கள், கலைஞா்கள், விஞ்ஞானிகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்பாளா்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு திறமைகள் நாட்டிற்குத் தேவை. சமூக ஊடக அழுத்தங்கள் மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற ஒப்பீடுகளைத் மாணவா்கள் தவிா்க்க வேண்டும். உண்மையான திறமைகள் எந்தத் துறையிலும் வெற்றிபெற முடியும் என்றாா் அவா்.
நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்த சூட், தில்லி அரசு மற்றும் முதல்வரின் சாா்பாக மாணவா்களின் தோ்வுக்கு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்தாா்.