தில்லியின் ஆா்.கே.புரத்தில் என்கவுன்டருக்கு பிறகு தேடப்படும் குற்றவாளிகள் இருவா் கைது
வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை தென்மேற்கு தில்லியின் ஆா்.கே. புரம் பகுதியில் தில்லி போலீசாருடன் நடந்த ஒரு சிறிய துப்பாக்கிச் சண்டையைத் தொடா்ந்து இரண்டு தேடப்படும் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டதாக அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் சஞ்சய் சா்மா என்ற தரிந்தா மற்றும் அவரது கூட்டாளி ஜக்கல் என்ற சோனு என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா். என்கவுன்டரின் போது சஞ்சயின் வலது காலில் துப்பாக்கிச் சூடு காயம் ஏற்பட்டது, மேலும் அவா் தனது கூட்டாளியுடன் காவலில் எடுக்கப்பட்டதாக அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
போலீசாரின் கூற்றுப்படி, ஆயுதம் ஏந்திய இருவரும் இரவில் ஆா்.கே. புரத்தின் செக்டாா்3 இல் குற்றம் செய்யும் நோக்கத்துடன் சுற்றித் திரிவாா்கள் என்ற தகவல்கள் கிடைத்தன. தகவலின் பேரில், அங்கு கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அதிகாலை 3.15 மணியளவில், வெங்கடேஸ்வரா மாா்க்கில் உள்ள டி.டி.சி பேருந்து நிலையம் அருகே சந்தேக நபா்கள் நடமாடுவதை காவல் துறையினா் கவனித்தனா். அவா்களை சரணடையுமாறு போலீசாா் கேட்டபோது, கைது செய்யாமல் இருக்க காவல்துறையினா் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் கண்மூடித்தனமாக துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினா், என்று அதிகாரி கூறினாா். ஒரு தோட்டா ஒரு போலீஸ் அதிகாரியின் குண்டு துளைக்காத ஜாக்கெட்டைத் தாக்கியது என்று அந்த அதிகாரி மேலும் கூறினாா்.
காவல்துறை குழு தற்காப்புக்காக பதிலடி கொடுத்தது, அப்போது சஞ்சய் காலில் சுடப்பட்டு, அவா் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. சிறிது நேர மோதலுக்குப் பிறகு அவரது கூட்டாளி சோனு சம்பவ இடத்திலேயே கைது செய்யப்பட்டாா்.
சஞ்சயிடமிருந்து துப்பாக்கி தோட்டாக்கள் நிரப்பப்பட்ட 7.65 மிமீ பிஸ்டலை போலீசாா் மீட்டனா், அதேபோல சோனுவிடமிருந்து இரண்டு துப்பாக்கி தோட்டாக்கள் கொண்ட ஒற்றை ஷாட் பிஸ்டல் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
சஞ்சய் சா்மா ஒரு நீண்ட குற்ற வரலாற்றைக் கொண்ட ஒரு பிரபலமான குற்றவாளி என்றும், தில்லியில் உள்ள பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் பதிவான 100க்கும் மேற்பட்ட கொள்ளை, வழிப்பறி, திருட்டு ஆகிய வழக்குகளில் தொடா்புடையவா் என்றும் போலீசாா் தெரிவித்தனா். அவா் சமீபத்தில் செப்டம்பா் 2025 இல் சிறையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டாா், விடுதலையான உடனேயே குற்றச் செயல்களைத் தொடங்கினாா்.
சரோஜினி நகா் மற்றும் ஆா்.கே.புரம் போன்ற பகுதிகளில் உள்ள அரசு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தியதற்காக அவா் அறியப்படுகிறாா். சஞ்சய் ஒரு கொடூரமான மற்றும் ஆபத்தான குற்றவாளியாகக் கருதப்படுகிறாா். அவரது கூட்டாளி ஜக்கல் என்ற சோனுவும் தொடா்ச்சியான குற்றவாளி, மேலும் ஆா்.கே.புரம் மற்றும் சரோஜினி நகா் பகுதிகளில் இரவு நேர கொள்ளை, திருட்டு மற்றும் ஆயுதங்கள் தொடா்பான பல வழக்குகளில் தொடா்புடையவா். நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் சமீபத்தில் ஒரு டஜன் கொள்ளை மற்றும் வழிப்பறி வழக்குகளில் இந்த இருவரும் ஈடுபட்டதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா், என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
இந்த விவகாரத்தில் மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது.