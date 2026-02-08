சா்வதேச இணைய மோசடி முறியடிப்பு: 3 போ் கைது
சா்வதேச தொடா்புகளைக் கொண்ட ஒரு உயா்மட்ட இணைய மோசடியை தில்லி காவல்துறை மு றியடித்து மற்றும் ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இணைய நிதி மோசடியில் ஈடுபட்ட மூன்று பேரை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: பங்குச் சந்தை தொடா்பான இணைய மோசடி தொடா்பான விசாரணையைத் தொடா்ந்து இந்த கைதுகள் நடந்தன. இதில் தில்லியில் வசிப்பவரிடம் ரூ.42.5 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டது. உத்தம் நகரைச் சோ்ந்த 56 வயது முதியவா் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் 2025 டிசம்பா் 17 ஆம் தேதி இ-எஃப். ஐ. ஆா். பதிவு செய்யப்பட்டது. பல வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் தனது பணத்தை மாற்றுவதற்காக மட்டுமே, பங்குகளில் முதலீடு செய்ய மோசடி செய்பவா்கள் அவரைத் தூண்டியதாக புகாா்தாரா் குற்றம் சாட்டினாா்.
விசாரணையின் போது, மோசடி செய்யப்பட்ட தொகை 36 வங்கிக் கணக்குகள் வழியாக அனுப்பப்பட்டதாக புலனாய்வாளா்கள் கண்டறிந்தனா். பயனாளியின் கணக்கு தென்மேற்கு தில்லியில் உள்ள முனிா்கா கிராமத்தில் வசிக்கும் சபீா் அகமது என்பவரிடம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அவா் ஜனவரி 21 அன்று கைது செய்யப்பட்டாா். விசாரணையின் போது, பல்வேறு வங்கிகளில் 9 முதல் 10 வங்கிக் கணக்குகளைத் திறந்ததாகவும், பாட்லா ஹவுஸில் வசிக்கும் முகமது சா்பராஸ் (31) மற்றும் முகமது தில்ஷாத் (21) ஆகியோரிடம் முழுமையான வங்கிக் கருவிகளை ஒப்படைத்ததாகவும் சபீா் தெரிவித்தாா்.
இந்த கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்ட மோசடி தொகையில் சுமாா் 2 சதவீதம் கமிஷனைப் பெற்ாக கூறினாா். அவா் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில், சா்பராஸ் மற்றும் தில்ஷாத் பிப்ரவரி 5 ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டனா். சீன கையாளுபவா்களுடன் தொடா்பு இருப்பதை இருவரும் ஒப்புக் கொண்டனா். சா்வதேச இணைய நிதி தொடா்புகளை சுட்டிக்காட்டி, சீன நாட்டினருக்கு யு. எஸ். டி. டி. கிரிப்டோகரன்சியை விற்பனை செய்வதில் அவா்கள் ஈடுபட்டிருந்தனா். போலியான நபா்களை ஏற்பாடு செய்தல் மற்றும் வங்கி அதிகாரிகளுடன் ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் பல வங்கிக் கணக்குகளைத் திறப்பதை எளிதாக்குவது ஆகியவை அவா்களின் மோசடியில் அடங்கும்.
சாட்சியங்களை அழிக்கும் முயற்சியில், சபீா் கைது செய்யப்பட்டதை அறிந்த பிறகு, காசோலை புத்தகங்களை அழித்ததாகவும், பதிவு செய்யப்பட்ட சிம் காா்டை உடைத்ததாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் ஒப்புக்கொண்டாா். இருப்பினும், சிம் காா்டுடன் பயன்படுத்தப்பட்ட கைப்பேசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட மூவரும் முன்பு செப்டம்பா் 2025 இல் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு தனி சைபா் மோசடி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டனா். மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.