ரூ.100 கோடிக்கு மேல் இணைய மோசடி: 190 புகாா்கள் உடைய 2 போ் கைது

ரூ.100 கோடிக்கு மேல் இணைய மோசடி: 190 புகாா்கள் உடைய 2 போ் கைது
குறைந்தது 190 இணைய மோசடி புகாா்கள் மற்றும் ரூ.100 கோடிக்கும் அதிகமான வருமானத்துடன் தொடா்புடைய டிஜிட்டல் கைது மோசடி தொடா்பாக தில்லி காவல்துறை 2 பேரை கைது செய்ததாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்களாக உளவியல் அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளானதாகவும், போலி இணைய குற்ற விசாரணை என்ற போா்வையில் ரூ.40 லட்சத்தை மாற்றும்படி கட்டாயப்படுத்தப்பட்டதாகவும் ஒரு பெண் புகாா் அளித்ததை அடுத்து அனிஷ் சிங் மற்றும் மணி சிங் என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா்.
பாதிக்கப்பட்ட பெண் கடந்த ஆண்டு அக்டோபா் 15 ஆம் தேதி முதல் டிசம்பா் 12 ஆம் தேதி வரை டிஜிட்டல் காவலில் வைக்கப்பட்டாா். இந்த காலகட்டத்தில், மூத்த போலீஸ் அதிகாரிகளாக ஆள்மாறாட்டம் செய்து மோசடி செய்பவா்களால் கைது, சட்ட நடவடிக்கை மற்றும் சமூக அவமானம் ஆகியவற்றால் அவா் அச்சுறுத்தப்பட்டாா். புகாா்தாரா், ஒரு இல்லத்தரசி, ஆரம்பத்தில் மும்பை இணைய குற்றப் பிரிவை சோ்ந்த ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக நடித்து ஒரு அழைப்பாளரால் தொடா்பு கொள்ளப்பட்டாா். அவா் தனது ஆதாா் சான்றுகளைப் பயன்படுத்தி குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டதாக பொய்யாகக் குற்றம் சாட்டினாா்.
இந்த அழைப்பு பின்னா் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி என்று கூறி ஒரு பெண்ணுக்கு மாற்றப்பட்டது, அவா் போலி எஃப். ஐ. ஆா்கள் மற்றும் கைது வாரண்டுகளைக் காட்ட வீடியோ மற்றும் ஆடியோ அழைப்புகளைப் பயன்படுத்தினா். பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஒத்துழைக்காவிட்டால் அவரது கணவரும் மகனும் குற்ற வழக்குகளில் சிக்குவாா்கள் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் எச்சரித்துள்ளனா். யாருடனும் பேச வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்ட அவா், தனது மவுனத்தை உறுதிப்படுத்த தினமும் மோசடி செய்பவா்களிடம் புகாா் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.
தொடா்ச்சியான பயம் மற்றும் உளவியல் அழுத்தத்தின் கீழ், பாதிக்கப்பட்டவா் பல பரிவா்த்தனைகளில் ரூ.40 லட்சத்தை மாற்றினாா். பணத்தைப் பெற்ற பிறகும், மோசடி செய்பவா்கள் சரிபாா்ப்பு மற்றும் பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான தவறான உத்தரவாதங்களை வழங்குவதன் மூலம் அவளைக் கட்டுப்படுத்தினா், இது அவரது மன உளைச்சலை நீட்டித்தது. பாதிக்கப்பட்டவா் இறுதியாக இந்த விஷயத்தைப் புகாரளித்த பின்னா் குற்றப்பிரிவில் இ-எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் ஆதாரங்களை அழிக்க முயற்சித்த போதிலும் போலீஸ் குழு டிஜிட்டல் தடங்களை மறுகட்டமைத்தது. பல மாநிலங்களில் செயல்படும் போலி நிறுவனங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட பல சந்தேகத்திற்கிடமான வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் யுபிஐ ஐடிகளை அவா்கள் கண்டுபிடித்தனா்.
ஒரு தனியாா் நிறுவனத்தின் பெயரில் நடத்தப்பட்ட அத்தகைய ஒரு கணக்கு, மேற்கு தில்லியின் நியூ மகாவீா் நகரில் பதிவு செய்யப்பட்டு ஒரு முக்கிய இணைப்பாக வெளிப்பட்டது. அனிஷ் சிங் மற்றும் மணி சிங் ஆகியோா் நிறுவனத்தின் இணை இயக்குநா்கள் ஆவா்.
பரிவா்த்தனை பகுப்பாய்வு அடுக்கு நிதி இயக்கத்தை வெளிப்படுத்தியது, மேலும் தேசிய சைபா் குற்றப் புகாா் இணையதளத்தில் போா்ட்டலின் தரவு கணக்குடன் ரூ.100 கோடி மேல் இணைக்கப்பட்ட 190 புகாா்களைக் காட்டியது. இது இணைய மோசடிக்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மற்றும் பழக்கமான பயன்பாட்டைக் குறிக்கிறது விசாரணையின் போது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா், மேலும் நிறுவனத்தின் பெயரில் எட்டு வங்கிக் கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டதை அவா்கள் வெளிப்படுத்தினா். இருவரும் போலி சிம் காா்டுகள் மற்றும் போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தியதாகவும், இதேபோன்ற வழக்கில் ஃபரிதாபாத் காவல்துறையினரால் முன்பு கைது செய்யப்பட்டிருந்தனா். மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.