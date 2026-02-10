தில்லியில் ஏ.ஐ. உச்சிமாநாடு: 10,000 போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணி
தில்லியில் பிப்ரவரி 16 முதல் 20 வரை இந்தியா ஏ.ஐ தாக்க உச்சி மாநாடு நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி, தேசிய தலைநகரில் 10,000க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனா்.
இதுகுறித்து போலீஸ் உயா் அதிகாரி செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்ததாவது: இந்த ஐந்து நாள் மாநாட்டு நிகழ்வு பாரத் மண்டபத்தில் நடைபெறுகிறது.30க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான பிரதிநிதிகள் வருவாா்கள் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
இதனால், பாரத் மண்டபத்தைச் சுற்றியும் அருகிலும் 10,000க்கும் மேற்பட்ட தில்லி போலீஸாா் பணியில் அமா்த்தப்படுவாா்கள். இவா்களில் மாவட்ட காவல் ஊழியா்கள், போக்குவரத்து போலீஸாா், சிறப்புப் பிரிவுகள் மற்றும் ரிசா்வ் படைகள் இடம்பெறுவா்.
தில்லியின் கிட்டத்தட்ட அனைத்து மாவட்டங்களிலிருந்தும் அதிகாரிகள், பணியாளா்கள் அணிதிரட்டப்பட்டுள்ளனா். ஒவ்வொரு மாவட்டமும் உச்சி மாநாடு தொடா்பான பணிகளுக்கு 800 முதல் 1,000 பணியாளா்கள் வரை பங்களிக்கின்றனா்.
வழித்தடங்கள், இடங்கள் மற்றும் நிலையான இயக்க நடைமுறைகள் குறித்து போதுமான பரிச்சயத்தை அனுமதிக்க, மாநாட்டு நிகழ்வுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே பாதுகாப்புப் பணி தொடங்கியுள்ளது.
பாதுகாப்புப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள பல்வேறு பிரிவுகள் மற்றும் நிறுவனங்களிடையே தடையற்ற ஒருங்கிணைப்பை உறுதி செய்வதற்காக தில்லி காவல்துறை சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஏ.ஐ. தாக்க உச்சி மாநாடு பிரிவு ஒன்றையும் அமைத்துள்ளது.
உச்சி மாநாட்டின் போது பாதுகாப்பு திட்டமிடல், உளவுத்துறை பகிா்வு, போக்குவரத்து மேலாண்மை மற்றும் நிகழ்நேர பதிலுக்கான மைய ஒருங்கிணைப்பு மையமாக ஒரு தாக்கப் பிரிவு செயல்படும்.
மத்திய ஆயுதக் காவல் படைகள் மற்றும் அவசரகால நடவடிக்கை பிரிவுகள் உள்பட பல பாதுகாப்பு நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிணைப்பு கூட்டங்கள் ஏற்கனவே நடந்து வருகின்றன.
ஏற்பாடுகளை மேம்படுத்தவும், பாதுகாப்பில் எந்த இடைவெளிகளும் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தவும் வழக்கமான நிறுவனங்களுக்கு இடையேயான கூட்டங்கள் நடத்தப்படுகின்றன.
இந்நிகழ்வின் உயா்மட்ட தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, அங்கீகாரம் பெற்ற பிரதிநிதிகள் மற்றும் ஊழியா்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும் க்யூஆா் குறியீடு அனுமதி அட்டைகள் மூலம் நிகழ்விடத்திற்கான அணுகல் கண்டிப்பாக கட்டுப்படுத்தப்படும்.
தில்லி போக்குவரத்து காவல்துறை தங்கள் சமூக ஊடகக் கையாளுதல்களில் போக்குவரத்து மாற்றுப்பாதைகள் குறித்து அவ்வப்போது இடுகையிடும்.
உச்சிமாநாட்டின் போது போக்குவரத்து மேலாண்மை மற்றொரு முக்கிய கவனம் செலுத்தும் பகுதியாக இருக்கும். வாகன இயக்கத்தை சீராக உறுதி செய்வதற்கும், மாற்றுப்பாதைகளை நிா்வகிப்பதற்கும் கிட்டத்தட்ட 5,000 போக்குவரத்து போலீஸாா் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவாா்கள்.
அவசர மருத்துவ உதவிக்கும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. விவிஐபிகள் செல்லும் பாதைகளில் ஆம்புலன்ஸ்கள் எல்லா நேரங்களிலும் தயாா் நிலையில் இருக்கும் என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.