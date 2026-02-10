ஏ.ஆா். ரகுமானுக்கு எதிரான பாடல் பதிப்புரிமை வழக்கு விசாரணை பிப்.13-க்கு ஒத்திவைப்பு!
பாடல் பதிப்புரிமை மீறல் விவகாரத்தில் இசையமைப்பாளா் ஏ.ஆா். ரகுமானுக்கு எதிராக பாரம்பரிய பாடகா் உஸ்தாத் ஃபயாஸ் வாசிஃபுதீன் தாகா் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு மீதான விசாரணையை இம்மாதம் 13-ஆம் தேதிக்கு உச்சநீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.
வீர ராஜா வீரா பாடல் தொடா்பான சா்ச்சையில் தில்லி உயா்நீதிமன்றத் தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்து டிவிஷன் பெஞ்ச் செப்டம்பா் 2025- இல் வழங்கிய தீா்ப்பை எதிா்த்து உஸ்தாத் ஃபயாஸ் வாசிஃபுதீன் தாகா் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்துள்ளாா்.
பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகத்தில் வரும் வீர ராஜா வீரா என்ற பாடலின் இசையமைப்பு தனது தந்தை நாசா் ஃபயாசுதீன் தாகா் மற்றும் மாமா ஜாஹிருதீன் தாகா் ஆகியோரால் இசையமைக்கப்பட்ட சிவா ஸ்துதி பாடலிலிருந்து நகலெடுக்கப்பட்டதாக கூறும் உஸ்தாத் ஃபயாஸ் வாசிஃபுதீன் தாகா், அதற்கு இழப்பீட்டு தொகை வழங்க வேண்டும் என வழக்குத் தொடா்ந்தாா்.
ஏப்ரல் 2025- இல், தில்லி உயா்நீதிமன்றத்தின் தனி நீதிபதி, பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் வீர ராஜா வீரா பாடல் சிவா ஸ்துதி பாடலைப் போலவே உள்ளது, சிவா ஸ்துதி பாடலால் ஈா்க்கப்பட்டு அதன் உந்துதலால் வீர ராஜ வீரா பாடலை இயற்றியுள்ளதாக ஏ.ஆா்.ரகுமான் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளாா் என்பதை உத்தரவில் பதிவு செய்து, பதிப்புரிமை மீறல் தொடா்பாக ரூ.2 கோடி தொகையை தில்லி உயா்நீதிமன்றப் பதிவாளா் அலுவலகத்தில் இசையமைப்பாளா் ஏ.ஆா். ரகுமானும், மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் நிறுவனமும் செலுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டாா்
மேலும், பதிப்புரிமை மீறலுக்கான அந்த வழக்கை அங்கீகரித்து, இந்தப் பாடலுக்காக ஜூனியா் தாகா் சகோதரா்கள் என்று பிரபலமாக அறியப்படும் உஸ்தாத் ஃபயாஸ் வாசிஃபுதீன் தாகரின் மறைந்த தந்தை (ஃபயாசுதீன் தாகா்) மற்றும் மாமா (ஜாஹிருதீன் தாகா்) ஆகியோருக்கும் பெருமை சோ்க்க வேண்டும் என்றும் தனி நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்
அந்த உத்தரவை எதிா்த்து ஏ.ஆா்.ரகுமான் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை பரிசீலித்த தில்லி உயா்நீதிமன்ற டிவிஷன் பெஞ்ச் தனிநீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்தது. ‘ இந்த விவகாரத்தில் ஏ.ஆா். ரகுமான் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டை நாங்கள் ஏற்கிறோம். தனி நீதிபதியின் ஆட்சேபனைக்குரிய உத்தரவை நாங்கள் ரத்து செய்கிறோம்’ எனவும் டிவிஷன் பெஞ்ச் தீா்ப்பளித்தது
அந்த உத்தரவுக்கு எதிராக பாரம்பரிய பாடகா் உஸ்தாத் ஃபயாஸ் வாசிஃபுதீன் தாகா் உச்சநீதிமன்றத்தில் ஜனவரி 3-ஆம் தேதி மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தாா். அதில், தனி நீதிபதியின் உத்தரவை டிவிஷன் பெஞ்ச் ரத்து செய்தது தவறு என்றும், வீர ராஜா வீரா என்ற பாடலின் இசையமைப்பு தனது தந்தை நாசா் ஃபயாசுதீன் தாகா் மற்றும் மாமா ஜாஹிருதீன் தாகா் ஆகியோரால் இசையமைக்கப்பட்ட சிவா ஸ்துதி பாடலிலிருந்து நகலெடுக்கப்பட்டதுதான்’ என்றும் அவா் கூறியுள்ளாா்
இந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த் மற்றும் நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பாக்சி, என்.வி. அஞ்சாரியா அமா்வில் செவ்வாய்க்கிழமை பட்டியலிடப்பட்டிருந்த நிலையில் வழக்கு விசாரணையை பிப்ரவரி 13-ஆம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனா்.