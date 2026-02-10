ஆம் ஆத்மி ஆட்சிக் காலத்தில் துணை நிலை ஆளுநா் மீது போடப்பட்ட வழக்குகள் வாபஸ்
தில்லி பாஜக அரசு துணை நிலை ஆளுநா் மீது முந்தைய ஆம் ஆத்மி அரசு தாக்கல் செய்த அனைத்து வழக்குகளையும் திரும்பப் பெற்றுள்ளதாக அதிகாரிகள் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தனா்.
பதவியேற்ற பிறகு, பாஜக அரசு முக்கிய நிா்வாக மற்றும் கொள்கை பிரச்சினைகள் தொடா்பான பல வழக்குகளை விரைவாக விசாரிக்கக் கோரி நீதிமன்றங்களை நாடியது, அவை முன்னாள் ஆம் ஆத்மி அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும், துணை நிலை அலுவலகத்திற்கும், தில்லி அரசின் அதிகாரத்துவத்திற்கும் இடையே பெரும் சிக்கலாக இருந்தது.
தில்லி மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் (டிஇஆா்சி) தலைவா் நியமனம், சேவை தொடா்பான விஷயங்களில் கட்டுப்பாடு, பிரதம மந்திரி ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார உள்கட்டமைப்பு இயக்கத்தை செயல்படுத்துதல், தில்லி ஜல் வாரியத்திற்கு நிதியளித்தல், தில்லி கலவர வழக்குகளில் வழக்கறிஞா்கள் நியமனம் மற்றும் யமுனா நதி மாசுபாடு குறித்த உயா்மட்டக் குழுவை அமைத்தல் ஆகியவை முந்தைய ஆம் ஆத்மி அரசால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்குகளில் அடங்கும்.
அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, பிப்ரவரி 2025 இல் நடந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தலைத் தொடா்ந்து பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த சிறிது நேரத்திலேயே தில்லி அரசாங்கத்தின் சட்டத் துறை இந்த வழக்குகளுக்கான திரும்பப் பெறும் செயல்முறையைத் தொடங்கியது.
இந்த வழக்குகளைத் தொடா்வது சட்ட சவால்களை முன்வைத்தது, ஏனெனில் தில்லியை ஆட்சி செய்யும் பாஜகவுக்கு, மையத்தில் உள்ள தனது சொந்த அரசாங்கத்திற்கும் அதன் நியமிக்கப்பட்ட துணை நிலை ஆளுநருக்கு எதிரான வழக்குகளைத் தொடா்வது கடினமாக இருந்திருக்கும். கூடுதலாக, வழக்குகளைத் தொடா்வது எந்தவொரு நன்மைகளையும் வழங்காமல் அரசாங்க பணத்தை வீணடித்திருக்கும்.
மே 2025 ஆம் ஆண்டில் துணைநிலை ஆளுநருக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட 7 வழக்குகளை திரும்பப் பெற தில்லி அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது. அதே மாதத்தில், விவசாயிகளின் போராட்டம் மற்றும் 2020 தில்லி கலவரம் தொடா்பான வழக்குகளில் வாதிட வழக்குரைஞா்களை நியமிக்கும் துணை நிலை ஆளுநரின் முடிவை எதிா்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை திரும்பப் பெற தில்லி உயா் நீதிமன்றம் அரசாங்கத்திற்கு அனுமதி அளித்தது.
சட்டத் துறையால் முன்வைக்கப்பட்ட ஒரு உள் முன்மொழிவு, இத்தகைய வழக்குகள் அதிகாரத்துவத்திற்கு ‘சிரமத்தை‘ ஏற்படுத்தியதாகவும், இதன் விளைவாக ‘நிா்வாக முடக்கம்‘ ஏற்பட்டதாகவும், கொள்கை முடிவுகளை தாமதப்படுத்துவதாகவும், திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதாகவும் கூறியது. திரும்பப் பெறப்பட்ட வழக்குகளில் குடியரசுத் தலைவரால் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட 2023 அவசரச் சட்டம், 1991 ஆம் ஆண்டின் ஜி. என். சி. டி. டி சட்டத்தை திருத்தியது, சட்டத்தின் பிரிவு 45 டி இன் விளக்கம், டி. இ. ஆா். சி. க்கு நியமனங்கள், நிதி நிறுத்தம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள ஆல்டா்மேன் வழக்கு தொடா்பான பிரச்சினைகள் ஆகியவை அடங்கும்.
இந்த வழக்குகளை திரும்பப் பெறுவதற்கான முன்மொழிவுக்கு துணை நிலை ஆளுநா் அலுவலகம் ஒப்புதல் அளித்ததாக அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டனா். மேலும், முன்னாள் அமைச்சா் சவுரப் பரத்வாஜ் தாக்கல் செய்த வழக்குகளை திரும்பப் பெற சுகாதாரத் துறை விண்ணப்பங்களை சமா்ப்பித்தது. முன்னாள் ஆம் ஆத்மி அமைச்சா்களால் இதுபோன்ற சுமாா் எட்டு முதல் ஒன்பது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.