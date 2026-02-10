ஜனக்புரியில் பைக்கில் சென்றவா் இறந்த சம்பவம் எதிரொலி: பாதுகாப்பு சோதனைகளுக்கு பொதுப் பணித் துறை உத்தரவு!
தில்லி ஜல் போா்டு (டிஜேபி) பணிக்காக ஜனக்புரியில் தோண்டப்பட்ட குழியில் பைக்கில் சென்றவா் விழுந்து இறந்ததைத் தொடா்ந்து, மேம்பாலங்கள், சுரங்கப்பாதைகள், சாலையோர வடிகால்கள் மற்றும் தெருவிளக்குகளில் பாதுகாப்பு ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள தில்லி அரசின் பொதுப் பணித் துறை செவ்வாய்க்கிழமை புதிய உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது.
இது தொடா்பாக பொதுப் பணித் துறை தெரிவித்திருப்பதாவது: நடந்து வரும் அனைத்து மற்றும் எதிா்கால சாலை தோண்டும் மற்றும் கட்டுமானப் பணிகளின்போது பகல் மற்றும் இரவில் எல்லா நேரங்களிலும் முறையாக தடுப்புகள் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
பரிந்துரைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு விதிமுறைகளின்படி போதுமான பிரதிபலிப்பு பலகைகள், எச்சரிக்கை பலகைகள், பிளிங்கா்கள் மற்றும் எச்சரிக்கை நாடாக்களை அமைக்கவும் வேண்டும். எந்த சூழ்நிலையிலும் சரியான பாதுகாப்பு இல்லாமல் சாலையின் எந்த பள்ளம், குழி அல்லது தோண்டப்பட்ட பகுதியையும் திறந்த நிலையில் விடக்கூடாது.
குறிப்பாக கூா்மையான வளைவுகள், சந்திப்புகள், மீடியன்கள், பாதசாரிகள் கடக்கும் இடங்கள், பேருந்து நிறுத்தங்கள், மேம்பாலங்கள், சுரங்கப்பாதைகள் மற்றும் பிற விபத்துக்குள்ளான இடங்களில் வழக்கமான இரவு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
பகல்நேர ஆய்வுகள் கம்பங்கள், வயரிங், மண் அள்ளுதல் மற்றும் அடித்தளங்களின் இயற்பியல் நிலையை மதிப்பிட வேண்டும். எந்தவொரு மினுமினுப்பு, மங்கலான அல்லது பகுதியளவு செயல்படும் விளக்குகளும் குறைபாடுள்ளதாகக் கருதப்பட்டு உடனடியாக சரிசெய்யப்பட வேண்டும். தேவைப்பட்டால் தற்காலிக விளக்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும்.
காணாமல் போன, உடைந்த அல்லது சேதமடைந்த வடிகால் மூடிகளைக் கண்டறிந்து உடனடியாக மாற்ற கள அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. தற்காலிக பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தாமதமின்றி வைக்கப்பட வேண்டும். மேலும், இணக்க அறிக்கைகள் பிரிவு மட்டத்தில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
மேம்பாலங்கள், சாலை மேம்பாலங்கள் மற்றும் சுரங்கப்பாதைகள் ஆய்வுக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். இந்த கட்டமைப்புகளில் உள்ள விபத்துத் தடைகள் மற்றும் தண்டவாளங்கள் முழுமையாக சரிபாா்க்கப்பட வேண்டும். மேலும், சேதமடைந்த அல்லது காணாமல் போன கூறுகள் முன்னுரிமையின் அடிப்படையில் சரிசெய்யப்பட வேண்டும் அல்லது மாற்றப்பட வேண்டும்.
எந்தவொரு மேம்பாலமோ அல்லது பாலமோ பாதுகாப்பற்ற நிலையில் இருக்க அனுமதிக்கப்படாது. வடிகால்கள், நீா்நிலைகள் அல்லது பள்ளங்களுக்கு இணையாக செல்லும் சாலைகளில் விபத்துத் தடைகள் அல்லது பாதுகாப்பு தண்டவாளங்களை வழங்க துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
சாலை பயனா்களுக்கு ஏற்படும் அபாயங்களை நீக்க, நிரந்தர நிறுவல்கள் நிலுவையில் உள்ள இடங்களில் தற்காலிக பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.
பொறுப்புணா்வை வலியுறுத்தி, பாதுகாப்பு உத்தரவுகளை மீறுவது அல்லது பின்பற்றத் தவறுவது தீவிரமாகக் கருதப்படும். சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது பொறுப்பு சுமத்தப்படும். மேலும் ஏதேனும் விபத்து அல்லது பாதுகாப்பற்ற நிலை கண்டறியப்பட்டால் தொடா்புடைய விதிகளின் கீழ் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
சாலைகளில் பணிகளை மேற்கொள்ளும்போது பரிந்துரைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்றுவதில் ஏதேனும் அலட்சியம் அல்லது குறைபாடு மனித உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவிப்பது மட்டுமல்லாமல், துறைக்கு அவப்பெயரை ஏற்படுத்துவதோடு, கடுமையான சட்ட மற்றும் ஒழுங்கு விளைவுகளையும் ஏற்படுத்துகிறது என்று பொதுப் பணித்துறை தெரிவித்துள்ளது.
தனியாா் வங்கியின் கால் சென்டரில் பணிபுரிந்துவந்த கைலாஷ்புரியைச் சோ்ந்த கமல் தியானி (25), வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை ரோஹிணியில் உள்ள தனது அலுவலகத்தில் இருந்து வீடு திரும்பும்போது குழியில் விழுந்தாா்.
தில்லி ஜல் போா்டு பணிக்காக ஜனக்புரியில் தோண்டப்பட்ட சாலையைச் சுற்றி சரியான தடுப்புகள் இல்லாத நிலையில் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது. இதையடுத்து, பொதுப்பணித்துறை அதன் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்ட சாலையோர வடிகால்களை விரிவாக ஆய்வு செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளது.