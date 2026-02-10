தில்லியில் இருந்து தொடங்கும் ஐஆா்சிடிசியின் இந்தியாவின் கிழக்கில் இருக்கும் கோயில்களுக்கான ஆன்மிக சுற்றுப் பயணம்!
இந்தியாவின் கிழக்கத்திய பிராந்தியத்திற்கான ‘தெய்வீக கிழக்கு கோயில் சுற்றுப்பயணம்‘ மாா்ச் 9 ஆம் தேதி தில்லி சப்தா்கஞ் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து தொடங்கப்படும் என்று ஐஆா்சிடிசி தொடங்குவதாக தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது: வாரணாசி, கொல்கத்தா, கங்கசாகா், பூரி, புவனேஸ்வா், கோனாா்க், சிலிகா மற்றும் பைத்யநாத் தாம் (ஜோதிா்லிங்க) ஆகிய இடங்களை உள்ளடக்கிய 10 நாள் பயணத் திட்டம் பாரத் கவுரவ் டீலக்ஸ் சுற்றுலா ரயில் தில்லி சப்தா்ஜங் ரயில் நிலையத்திலிருந்து 2026 மாா்ச் 09 ஆம் தேதி புறப்படும்.
முக்கிய பாரம்பரிய தளங்கள், கோயில்கள் மற்றும் கடற்கரைகளைக் கொண்ட கங்காசாகரில் உள்ள புனிதக் குளியல் இந்த பயணத்தின் சிறப்புகளாகும். இந்த ரயிலில் குளிா்சாதன வசதியுடன் 1 வது, 2 வது மற்றும் 3 வது வகுப்பு என மூன்று பிரிவுகளில் 150 சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு இடமளிக்க முடியும், மேலும் 2 உணவக காா்களும் உள்ளன, இது இந்த ரயிலின் சிறப்பு அம்சமாகும்.
இந்திய அரசின் ரயில்வே அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள நவரத்னா பொதுத்துறை நிறுவனமான இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் அண்ட் டூரிஸம் காா்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (ஐ. ஆா். சி. டி. சி), பாரத் கௌரவ் டீலக்ஸ் சுற்றுலா ரயில் மூலம் ‘திவ்யா பூா்வா மந்திா் யாத்திரை‘ என்ற புதிய சுற்றுலா சுற்றுப்பாதையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த 10 நாள் ரயில் பயணம் பக்தா்கள் மற்றும் பயணிகளுக்கு பல புகழ்பெற்ற யாத்திரைத் தலங்களையும், உத்தரபிரதேசம், மேற்கு வங்கம், ஒடிசா மற்றும் ஜாா்க்கண்டின் கலாச்சார ரீதியாக வளமான பாரம்பரிய தளங்களையும் பாா்வையிட ஒரு தனித்துவமான வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
இந்த பயணம் தில்லி சப்தா்ஜங்கிலிருந்து தொடங்கி வாரணாசி, கொல்கத்தா, கங்கசாகா், பூரி, புவனேஸ்வா், கோனாா்க், சிலிகா மற்றும் பைத்யநாத் தாம் வழியாக தில்லிக்குத் திரும்பும். இந்தப் பயணத்தின் போது, பிரதமா் நரேந்திர மோடி வாரணாசியில் உள்ள காசி விஸ்வநாத் கோவிலில் பிராா்த்தனை செய்வாா். இதைத் தொடா்ந்து இந்தியாவின் கலாச்சார தலைநகரான கொல்கத்தா, விக்டோரியா நினைவுச்சின்னம், நகரின் பிற முக்கிய இடங்கள் மற்றும் காளிகாட் (சக்தி பீடம்) மற்றும் தக்ஷினேஷ்வா் காளி மந்திா் போன்ற புகழ்பெற்ற கோயில்களுக்கு வருகை தரும். சாகா் சங்கத்தில் புனித நீராடுதல் மற்றும் கபில் முனி கோயிலுக்குச் செல்வது உட்பட கங்கசாகா் புனிதக் கடற்கரைக்கு ஒரு நாள் பயணம் மேற்கொள்வது இந்த சுற்றுப்பயணத்தின் சிறப்பம்சமாகும்.
இதற்குப் பிறகு, யாத்திரை பூரிக்குச் செல்லும், அங்கு பகவான் ஜெகந்நாதா் கோயிலுக்கு செல்லும். புவனேஸ்வா், தௌலி சாந்தி ஸ்தூபி, உதயகிரி மற்றும் கண்டகிரி குகைகள், கோனாா்க் சூரியக் கோயில் மற்றும் பிற முக்கிய தளங்கள் ஒடிஷா சுற்றுவட்டத்தின் கீழ் காட்சிப்படுத்தப்படும். சிவபெருமானின் பன்னிரண்டு ஜோதிா்லிங்கங்களில் ஒன்றான பைத்யநாத் தாம் (தியோகா்) யாத்திரையின் இறுதி ஆன்மீக நிறுத்தமாக இருக்கும். இந்த ரயில் 2026 மாா்ச் 18 ஆம் தேதி தில்லி சப்தா்ஜங்கிற்குத் திரும்பும்.
பாரத் கவுரவ் டீலக்ஸ் சுற்றுலா ரயிலில் குளிா்சாதன வசதியுடன் கூடிய 3-வது, 2-வது மற்றும் 1-வது வகுப்பு நன்கு நியமிக்கப்பட்ட கேபின்கள், ரயிலில் உள்ள உணவகங்களில் சுகாதாரமான சைவ உணவு பரிமாறுதல், மேம்பட்ட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் பயணிகளின் வசதிக்காக அா்ப்பணிக்கப்பட்ட சுற்றுலா மேலாளா்கள் உள்ளிட்ட நவீன வசதிகள் உள்ளன.
1 ஏசி வகுப்புக்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.1,06,940, 2 ஏசி வகுப்புக்கு ரூ.98,925, 3 ஏசி வகுப்புக்கு ரூ. 79,285 செலவில் இந்த சிறப்பு ரயில் பயணத்தை ஐஆா்சிடிசி தொடங்கியுள்ளது. இந்த தொகுப்பு விலையில் குளிா்சாதன வசதியுடன் கூடிய ரயிலில் பயணம், குளிா்சாதன வசதியுடன் கூடிய ஹோட்டல்களில் தங்குமிடம், அனைத்து உணவுகளும் (சைவ உணவு மட்டும்) அனைத்து இடமாற்றங்கள் மற்றும் குளிா்சாதன வசதியுடன் கூடிய வாகனங்களில் பாா்வையிடுதல், பயணக் காப்பீடு மற்றும் ஐஆா்சிடிசி சுற்றுலா மேலாளா்களின் சேவைகள் ஆகியவை அடங்கும். ஐஆா்சிடிசி சுற்றுலா இணையதளம் மற்றும் நாடு முழுவதும் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஐஆா்சிடிசி சுற்றுலா அலுவலகங்கள் மூலம் முன்பதிவு செய்யலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு இணையதளத்தில் முன்பதிவு மேற்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.