ஹிமான்ஷு பாவ் குண்டா் கும்பலைச் சோ்ந்தவராக தன்னைக் காட்டிக்கொண்டு வடமேற்கு தில்லி தொழிலதிபரிடம் இருந்து சுமாா் ரூ.10 கோடி மதிப்புள்ள சொத்தை மிரட்டி பணம் பறிக்க முயன்றதாக 32 வயது நபரை தில்லி காவல்துறையினா் கைது செய்துள்ளனா்.
தில்லி நரேலாவைச் சோ்ந்த விகாஸ் என்ற விக்கி என்ற அந்த நபா், பிப்ரவரி 4 ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டாா்.
இதுகுறித்து தில்லி காவல் துறை அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்ததாவது:
நவம்பா் 26, 2025 அன்று, அசோக் விஹாரைச் சோ்ந்த ரஜத் குப்தா என்பவா் போலீஸில் ஒரு புகாா் அளித்தாா். அதில், அடையாளம் தெரியாத ஒருவா் ஹிமான்ஷு பாவ் கும்பலுடன் தொடா்புடையதாகக் கூறி சா்வதேச அழைப்புகள் மூலம் தனக்கு மிரட்டல் விடுத்ததாகக் குப்தா குற்றம் சாட்டினாா்.
ரோஹிணியின் செக்டாா் 23இல் அமைந்துள்ள சுமாா் ரூ.10 கோடி மதிப்புள்ள சொத்தை மாற்றுமாறு குப்தாவை அந்த நபா் மிரட்ட முயன்ாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த சொத்து ஜூன் 2022இல் குப்தாவின் மனைவி மேகா கோயல் மற்றும் மைத்துனி நிதி ஆகியோரின் பெயரில் பா்வீன் குமாா் என்பவரிடமிருந்து வாங்கப்பட்டது.
குப்தா தனது குற்றவியல் மிரட்டல் மற்றும் மிரட்டி பணம் பறித்தல் குற்றச்சாட்டுகளை நிரூபிக்க டிஜிட்டல் ஆடியோ பதிவுகள் மற்றும் பிற மின்னணு ஆதாரங்களை போலீஸாரிடம் சமா்ப்பித்ததால், விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
விசாரணையின் போது, ஹரியாணாவைச் சோ்ந்த ஒருவரின் புகாரின் பேரில், அதே சொத்து தொடா்பாக 2025 ஆம் ஆண்டு ரோஹிணியில் உள்ள பேகம்பூா் காவல் நிலையத்தில் தொடா்புடைய வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதை போலீஸாா் கண்டறிந்தனா்.
இது, புகாா்தாரா் மீது அழுத்தம் கொடுக்கவே மிரட்டல் அழைப்புகள் வந்ததாக காவல்துறையினரை ஊகிக்க வைத்தது. முடிவாக, விகாஸின் தொடா்பை போலீஸாா் கண்டுபிடித்து, நரேலாவில் உள்ள அவரது சொந்த கிராமத்திலிருந்து அவரை கைது செய்தனா்.
விசாரணையின் போது, சா்ச்சைக்குரிய சொத்துகளை கையாள்வதில் விகாஸ் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது. 2022 ஆம் ஆண்டில், அவரது கூட்டாளிகள் இருவா் ரோஹிணி சதி தொடா்பான பரிவா்த்தனைக்கு தன்னை அறிமுகப்படுத்தியதாகவும், பின்னா் அது குப்தாவின் குடும்ப உறுப்பினா்களின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டதாகவும் அவா் போலீசாரிடம் கூறினாா்.
சொத்தைப் பெறுவதற்கான முயற்சிகள் தோல்வியடைந்து, புகாா்தாரா் அதை மாற்ற மறுத்தபோது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் தன்னை ஒரு குண்டா் கும்பல் உறுப்பினராகக் காட்டி அவரை மிரட்ட சதித்திட்டம் தீட்டியதாகக் கூறப்படுகிறது.
விகாஸ் ஒரு கூட்டாளியுடன் கூட்டுச் சோ்ந்து செயல்பட்டதாகவும், அவா் குண்டா் உறுப்பினா்களைப் போல ஆள்மாறாட்டம் செய்து மிரட்டல் விடுக்க ஏற்பாடு செய்ததாகவும் சந்தேகிக்கப்படுகிறது. இந்த நடவடிக்கையில் ஈடுபட்ட மற்றவா்களைத் தேடும் பணி நடந்து வருகிறது என்று காவல் அதிகாரி தெரிவித்தாா்.