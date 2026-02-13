தில்லியில் ஆசாத் கும்பலைச் சோ்ந்த 3 போ் கைது
வடகிழக்கு தில்லியின் உஸ்மான்பூா் பகுதியில் சிறிது நேரம் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய பின்னா் ஆசாத் கும்பலின் 3 ஆயுதம் ஏந்திய கூலிப்படையினா் கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: அவா்கள் கைது செய்யப்பட்டதன் மூலம், இந்த மாத தொடக்கத்தில் மீரட்டில் ஒருவா் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கை போலீசாா் தீா்த்துள்ளனா் . உத்தரப்பிரதேசத்தின் மீரட்டைச் சோ்ந்த ஆசாத் (36) அமீா் என்ற ஹுசைன் (24) மற்றும் ஆஹில் என்ற ஜவ்வாத் (22) ஆகியோா் பிப்ரவரி 6 ஆம் தேதி அஸ்லாம் கொலை தொடா்பாக தேடப்பட்டு வந்தனா். குண்டா் ஆசாத்துடன் தொடா்புடையவா்கள். பகலில் அஸ்லாமை சுட்டுக் கொன்ாகவும் கூறப்படும் மூவரின் நடமாட்டம் குறித்து குற்றப்பிரிவுக்கு குறிப்பிட்ட தகவல்கள் கிடைத்தது,
பின்னா் அவா்கள் வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலையில் பழைய வஜிராபாத்-உஸ்மான்பூா் சாலையில் ஒரு பொறியை அமைத்தனா். ‘திகாலை 2.05 மணியளவில், வெள்ளை மோட்டாா் சைக்கிளில் சவாரி செய்த சந்தேக நபா்களை போலீஸாா் இடைமறித்தனா். நிறுத்த சமிக்ஞை செய்தபோது, அவா்கள் போலீஸ் குழுவை நோக்கி துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினா். காவல் துறையினா் தற்காப்புக்காக துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தி, குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் கால்களை குறிவைத்தனா். மூவருக்கும் துப்பாக்கிச் சூட்டுக் காயங்கள் ஏற்பட்டன, அவா்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டனா்.
அவா்களிடம் இருந்து மூன்று அரை தானியங்கி, 32 போா் கைத்துப்பாக்கிகள், 11 நேரடி தோட்டாக்கள் மற்றும் ஒன்பது வெற்று தோட்டாக்கள் மீட்கப்பட்டன. அவா்கள் பயன்படுத்திய மோட்டாா் சைக்கிள் தயல்பூரில் இருந்து திருடப்பட்டிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அஸ்லமின் கொலை மீரட்டில் நடந்து வரும் கும்பல் போட்டிகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இது சல்மான் மற்றும் சாரிக் தலைமையிலான இரண்டு கும்பல்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட தகராறுக்குப் பிறகு, ஜூன் 2024 இல் அா்ஷத் என்ற நபரை பழிவாங்கும் வகையில் கொலை செய்ததில் தொடங்கியது.
அந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட அஸ்லம் சமீபத்தில் சிறையிலிருந்து வெளியே வந்தாா். அா்ஷதின் சகோதரா் ஆசாத் தனது கூட்டாளிகளுடன் இணைந்து அஸ்லமை கொல்ல சதி செய்துள்ளாா். உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆசாத் மீது பல கிரிமினல் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.