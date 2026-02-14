செயற்கை நுண்ணறிவு மாநாடு: தூய்மைப் பணிகளை தீவிரப்படுத்தும் என்.டி.எம்.சி.!
தேசியத் தலைநகரில் பிப்ரவரி 16 முதல் 20 ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள இந்திய செயற்கை நுண்ணறிவு மாநாடு 2026க்கு முன்னதாக லுடியன்ஸ் தில்லி முழுவதும் கண்காணிப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் அழகுபடுத்தும் நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிட்டதாக என்டிஎம்சி சனிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து புது தில்லி முனிசிபல் கவுன்சில் (என். டி. எம். சி) துணைத் தலைவா் குல்ஜீத் சாஹல் கூறியதாவது: ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் (ஐ. சி. சி. சி) தொடங்கி ஏற்பாடுகள் குறித்து கள ஆய்வு நடத்தினேன். அங்கு குடிமை சேவைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் நிகழ்நேர கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மொத்தம் 333 என். டி. எம். சி. சி. டி. வி. கேமராக்கள் மற்றும் 183 தில்லி காவல் கேமராக்கள் ஐ. சி. சி. சி. யுடன் 24 மணி நேரமும் கண்காணிப்புக்காக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
தில்லி போக்குவரத்து காவல்துறையுடன் ஒருங்கிணைந்து பிரத்யேக போக்குவரத்து ஒருங்கிணைப்பு அவசர உதவி எண்ணும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது .ஆா். எஃப். ஐ. டி-இயக்கப்பட்ட தொட்டிகள், ஜெட்டிங் இயந்திரங்கள், இயந்திர சாலை துப்புரவு இயந்திரங்கள், புகை எதிா்ப்பு துப்பாக்கிகள் மற்றும் நீா் டேங்கா்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து துப்புரவு மற்றும் சேவை வாகனங்களும் ஜி. பி. எஸ் மூலம் கண்காணிக்கப்படுகின்றன. பல தினசரி வசூலுக்காக ஹோட்டல்கள், சந்தைகள் மற்றும் அதிக மக்கள் வருகை தரும் பிற பகுதிகளில் தொண்ணூற்றொன்பது குப்பைத் தொட்டிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.
முக்கிய சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களைக் கண்காணிக்க என். டி. எம். சி பகுதி முழுவதும் 20 காற்றின் தர சென்சாா்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன என்று சாஹல் கூறினாா். என். டி. எம். சி 311 செயலி, வலைத்தளம் மற்றும் தொலைபேசி அழைப்புகள் மூலம் பெறப்பட்ட புகாா்கள் விரைவான தீா்வுக்காக ஐ. சி. சி. சி. யில் மத்திய கண்காணிப்பில் உள்ளன. 24/7 பல துறை கட்டுப்பாட்டுக் குழு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது, மூத்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கைகளை மேற்பாா்வையிடுகின்றனா்.
15, 000 க்கும் மேற்பட்ட பானை செடிகள் மற்றும் 4,000 தொங்கும் கூடைகள் நிறுவப்பட்டு, ஒரு பெரிய அளவிலான அழகுபடுத்தும் இயக்கம் நடைபெற்று வருகிறது. முக்கிய கட்டடங்கள் மற்றும் சந்திப்புகளில் சிறப்பு விளக்குகளும் ஏற்றப்பட்டு வருகின்றன. மேம்படுத்தப்பட்ட அடையாளங்கள், அடையாளங்கள், விளக்குகள் மற்றும் பாதசாரி வசதிகளுடன் 41 முக்கிய சாலைகள் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
ஜன்பாத், அசோகா சாலை, அக்பா் சாலை மற்றும் சா்தாா் படேல் மாா்க் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்தேன் என்றாா் அவா்.