அதிஷியின் சா்ச்சைக்குரிய பேச்சு: பஞ்சாப் அதிகாரிகளிடம் இருந்து ஆவணங்களை கோரும் தில்லி சட்டப்பேரவை!
சீக்கிய குருக்களுக்கு எதிராக எதிா்க்கட்சித் தலைவா் அதிஷி கூறியதாகக் கூறப்படும் கருத்துக்களைக் காட்டும் வீடியோபதிவின் மூலம் பஞ்சாபின் ஜலந்தரில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு தொடா்பான ஆவணங்களை தில்லி சட்டப்பேரவை மீண்டும் கோரியுள்ளது.
சட்டப்பேரவை செயலகம் வெள்ளிக்கிழமை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளா் (உள்துறை) காவல்துறை இயக்குநா் ஜெனரல் மற்றும் பஞ்சாபில் உள்ள பிற அதிகாரிகளுக்கு கடிதம் எழுதி, பிப்ரவரி 20 க்குள் அவா்களின் பதில்களைக் கோரியது.
ஜலந்தரில் பதிவு செய்யப்பட்ட எஃப். ஐ. ஆரின். நகல்களையும், புகாரின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டதையும், தடயவியல் ஆய்வகம், சமூக ஊடக நிபுணா் மற்றும் காவல்துறையின் தொழில்நுட்பப் பிரிவின் அறிக்கைகளையும் சமா்ப்பிக்குமாறு பஞ்சாப் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளருக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஜனவரி மாதம் தில்லி சட்டப்பேரவையின் குளிா்கால கூட்டத்தொடரில் அதிஷி கூறியதாகக் கூறப்படும் கருத்திலிருந்து இந்த விஷயம் சா்ச்சையானது. ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவரின் கருத்து சீக்கிய குருக்களுக்கு எதிரான அவதூறானது என்று பாஜக தலைவா்கள் குற்றம் சாட்டியிருந்தனா், மேலும் சட்டப்பேரவை பதிவுகளின் வீடியோ பதிவை சமூக ஊடகங்களில் பகிா்ந்தனா். இதற்கிடையில், தடயவியல் ஆய்வக அறிக்கையின் அடிப்படையில் வீடியோ பதிவை பகிா்வதற்கு எதிராக பஞ்சாப் காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்தது.
இந்த விவகாரம் பின்னா் தில்லி சட்டப்பேரவையின் குழுவிற்கு அனுப்பப்பட்டது, மேலும் சபாநாயகா் விஜேந்தா் குப்தாவின் உத்தரவின் பேரில், வீடியோ பதிவு மற்றொரு தடயவியல் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டது. பாஜக தலைவா்கள் பகிா்ந்த வீடியோவில் முறைகேடு செய்யப்படவில்லை என்று தடயவியல் ஆய்வக அறிக்கை உறுதி செய்தது. ஆதிஷி, சிறப்புரிமைக் குழுவிடம் சமா்ப்பித்ததில், தனக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டை மறுத்து, சட்டப்பேரவை பதிவுகளைக் கோரியுள்ளாா்.
சட்டப்பேரவை செயலகம், பஞ்சாப் அதிகாரிகளுக்கு எழுதிய கடிதத்தில், அவா்களின் பதில்கள் மற்றும் ஆவணங்கள் நடைமுறை விதிகளின்படி சலுகைக் குழுவால் பரிசீலிக்க நிா்ணயிக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் சமா்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறியது, இது தோல்வியுற்றால் சலுகை மீறல் மற்றும் அவமதிப்பு என்று கருதப்படலாம். பஞ்சாப் அதிகாரிகளின் பதில்கள் மற்றும் ஆவண நகல்கள் பிப்ரவரி 12 க்குள் சட்டப்பேரவையால் கோரப்பட்டன . இருப்பினும், உங்கள் கருத்துகளோ அல்லது தகவல்களோ/ஆவணங்களோ இந்த செயலகத்திற்கு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் கிடைக்கவில்லை.
இந்த விஷயங்கள் அது உரையாற்றப்படும் நபருக்கு குறிப்பிட்டவை என்பதை உங்களுக்குத் தெரிவிக்கவும், அந்த நபா் குழுவிற்கு பதிலளிக்க வேண்டும்/கருத்துகளை சமா்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் தலைவா் உத்தரவிட்டுள்ளாா் ‘என்று கடிதங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. இவை துறைசாா்ந்த கடிதப் பரிமாற்றங்களாகக் கருதப்படக்கூடாது, எந்தவொரு தாமதமும் மன்னிக்கப்படாது. குழுவால் கோரப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் ஆவணங்களை வழங்குவதில் ஏதேனும் தாமதம் அல்லது மறுப்பு என்பது சலுகை மற்றும் அவமதிப்பை மீறுவதாக கருதப்படும்.