தலைநகரில் முதல் கேல் மகாகும்ப் நிகழ்வு: முதல்வா் ரேகா குப்தா தொடங்கி வைத்தாா்!
சத்ராசல் மைதானத்தில் தில்லியின் முதல் கேல் மகாகும்ப் நிகழ்வை முதல்வா் ரேகா குப்தா வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா். இந்த நிகழ்வு தலைநகரின் விளையாட்டு துறைக்கு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் தருணம் என்று அவா் விவரித்தாா்.
நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கிவைத்து முதல்வா் ரேகா குப்தா பேசியதாவது: உரையாற்றிய ரேகா குப்தா, இந்த முயற்சி தில்லியின் கனவுகளின் கொண்டாட்டம் மற்றும் விளையாட்டு வீரா்களுக்கு ஒரு தளத்தை வழங்குவதற்கான ஒரு வரலாற்று படியாகும்.
தில்லியில் ஒருபோதும் திறமை இல்லாமல் இல்லை. சரியான தளம் இல்லாமல் போனது. இந்த முயற்சி ஒரு வரலாற்று நடவடிக்கையாகும். இது வரும் ஆண்டுகளில் லட்சக்கணக்கான இளம் விளையாட்டு வீரா்களுக்கு வழிகாட்டுதலையும் வாய்ப்பையும் வழங்கும். தற்போதைய பாஜக அரசு பதவியேற்றதிலிருந்து, வளா்ச்சியை விரைவுபடுத்துவதிலும், இளைஞா்களுக்கு விளையாட்டுகளில் புதிய வழிகளை உருவாக்குவதிலும் கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.
முந்தைய அரசுகின் கீழ் கிட்டத்தட்ட மூன்று தசாப்தங்களாக நிலுவையில் இருந்த ரூ.33 கோடி பரிசுத் தொகை, இப்போது விளையாட்டு வீரா்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றாா் ரேகா குப்தா.
பங்கேற்பாளா்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், ஒலிம்பிக் பதக்கம் வென்ற ரவி தஹியா, கிரிக்கெட் வீரா் ஷிகா் தவான் மற்றும் பாராலிம்பிக் பதக்கம் வென்ற ஷரத் குமாா் ஆகியோரை இந்த நிகழ்வின் பிராண்ட் தூதா்களாக அரசு நியமித்துள்ளது.
இந்த விழாவில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட பங்கேற்பாளா்கள், பள்ளி இசைக்குழுக்கள், நாசிக் டோல் கலைஞா்கள் பங்கேற்ற பிரமாண்டமான அணிவகுப்பு நடைபெற்றது. ரேகா குப்தா மற்றும் பிற பிரமுகா்கள் திறந்த ஜீப்பில் மைதானத்தை சுற்றிப் பாா்த்து, விளையாட்டு வீரா்கள் மற்றும் பாா்வையாளா்களை வாழ்த்தினா்.
புதிய விளையாட்டுக் கொள்கையின் கீழ் விதிகளை கோடிட்டுக் காட்டிய அவா், ஒலிம்பிக் மற்றும் பாராலிம்பிக் தங்கப் பதக்கங்கள் வெல்பவா்களுக்கு ரூ.7 கோடி, வெள்ளிப் பதக்கங்கள் வெல்பவா்களுக்கு ரூ.5 கோடி, வெண்கலப் பதக்கங்கள் வெல்பவா்களுக்கு ரூ.3 கோடி வழங்கப்படும் என்று கூறினாா்.
மேலும், தேசிய மற்றும் சா்வதேச அளவில் போட்டியிடும் விளையாட்டு வீரா்கள் ஆண்டுக்கு ரூ.20 லட்சம் நிதி உதவி பெற தகுதியுடையவா்கள். மாநில மற்றும் தேசிய அளவில் பங்கேற்கும் மாணவா்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் நிதி உதவியும், ரூ.10 லட்சம் வரை ஆயுள் காப்பீட்டுத் தொகையும் வழங்கப்படும் என்று ரேகா குப்தா கூறினாா்.
விளையாட்டு உள்கட்டமைப்பை நவீனமயமாக்குவதற்கான அரசின் உறுதிப்பாட்டை ரேகா குப்தா மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினாா். புதிய அரங்குகளை நிா்மாணித்தல், ஏற்கனவே உள்ள மைதானங்களை மேம்படுத்துதல், மேம்பட்ட உபகரணங்களை வழங்குதல், பயிற்சி பெற்ற பயிற்சியாளா்களை நியமித்தல் மற்றும் வசதிகளை மேம்படுத்துதல் ஆகியவை திட்டங்களில் அடங்கும்.
தில்லியைச் சோ்ந்த எந்த ஒரு விளையாட்டு வீரரும் நகரத்தையோ அல்லது நாட்டையோ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் போது வளங்களின் பற்றாக்குறையை எதிா்கொள்ளக்கூடாது என்பதை உறுதி செய்வதே எங்கள் குறிக்கோள் என்று அவா் கூறினாா்.
தில்லி அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட், 2025-26 தில்லி கேல் மகாகும்ப் போட்டியானது தேசிய தலைநகரை இந்தியாவின் விளையாட்டுத் தலைநகராக மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு வெகுஜன இயக்கம் என்று விவரித்தாா்.
சத்ராசல் மைதானம், ராஜீவ் காந்தி மைதானம், பிரஹ்லாத்பூா் விளையாட்டு வளாகம் மற்றும் தியாகராஜ் மைதானம் உள்ளிட்ட நகரத்தில் உள்ள பல முக்கிய அரங்கங்கள் மற்றும் விளையாட்டு வளாகங்களில் ஒரு மாத காலம் இந்த விழா நடைபெறும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
16,000-க்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டு வீரா்கள் ஏற்கெனவே பதிவு செய்துள்ளனா். இந்த ஆண்டு 30,000 பங்கேற்பாளா்களை அரசு இலக்காகக் கொண்டுள்ளது,. ஆண்டுதோறும் ஒரு லட்சம் அடிமட்ட விளையாட்டு வீரா்களை ஈடுபடுத்தும் நீண்டகால தொலைநோக்குப் பாா்வையுடன் அரசு உள்ளதாக அவா்கள் மேலும் தெரிவித்தனா்.