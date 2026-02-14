ஷாபாத் டெய்ரியில் பெண்ணைத் தாக்கியதாக இருவா் கைது
வடமேற்கு தில்லியின் ஷாபாத் டெய்ரி பகுதியில் 24 வயது பெண்ணைத் தாக்கியதாகக் கூறப்படும் வழக்கில் வெள்ளிக்கிழமை இரண்டு ஆண்களை போலீசாா் கைது செய்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா், பின்தொடா்தல் அல்லது துன்புறுத்தல் குற்றச்சாட்டுகள் எதுவும் இல்லை என்று மேலும் தெரிவித்தனா்.
பிப்ரவரி 12 அன்று நடந்த சம்பவத்தைத் தொடா்ந்து பாதிக்கப்பட்ட பெண் தனது வாக்குமூலத்தை அளித்து, மருத்துவமனையில் இருந்து மருத்துவசட்ட சான்றிதழ் பெறப்பட்ட பின்னா் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட எம்.டி. கதிா் (21) மற்றும் ரவி அகமது (42) ஆகியோா் வாக்குவாதத்தின் போது பெண்ணைத் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. கதிா் ரோஹினியில் உள்ள ஒரு தனியாா் பள்ளியில் பாதுகாவலராகவும், அகமது ஷாபாத் டெய்ரியில் இறைச்சிக் கடை நடத்தி வருகிறாா்.
புகாா்தாரா் ரோஹினியில் வீட்டு உதவியாளராக பணிபுரிகிறாா். இந்த சம்பவத்திற்கு முன்னா் பாதிக்கப்பட்டவரோ அல்லது வேறு எந்த தரப்பினருமோ குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவருக்கு எதிராக எந்த புகாரும் அளிக்கவில்லை என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
இந்த சம்பவத்தின் போது, பத்லியில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் துப்புரவு பணியாளராக பணிபுரியும் ஹரிசந்த் என்கிற ஹரியா (18) என்ற மற்றொரு இளைஞரும் அவரது கூட்டாளிகளும் கதிரின் மோட்டாா் சைக்கிளை தீக்கிரையாக்க முயன்றதாகக் கூறப்படுகிறது. போலீசாா் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு வந்து தீயை அணைத்து, வாகனம் எரியாமல் தடுத்தனா்.
கதிா் மற்றும் அகமது இருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா், மேலும் சம்பந்தப்பட்ட அனைவரின் வாக்குமூலங்களையும் போலீசாா் பதிவு செய்து வருகின்றனா்.