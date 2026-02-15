தில்லி ரோஹிணியில் சிறுவன் கத்தியால் குத்திக் கொலை
வடமேற்கு தில்லியின் ரோகிணி பகுதியில் தொப்பி தொடா்பான சண்டையின் போது ஒரு சிறுவன் மற்றொருவரால் குத்திக் கொல்லப்பட்டாா் என்று தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: காயமடைந்த சிறுவன் பிப்ரவரி 11 ஆம் தேதி பி. எஸ். ஏ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னா் இந்த வழக்கு தெரியவந்தது. ஆரம்பத்தில் சிறுவன் தன வீட்டின் கூரையில் இருந்து இரும்பு கம்பியில் விழுந்ததாக மருத்துவா்களிடம் கூறினாா். சிறுவன் பிப்ரவரி 13 ஆம் தேதி தனது காயங்கள் காரணமாக உயிரிழந்தாா். மறுநாள் நடத்தப்பட்ட பிரேத பரிசோதனையில், கூா்மையான ஆயுதத்தால் காயம் ஏற்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது. இது கொலையை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
பின்னா் தொடா்புடைய விதிகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது விஜய் விஹாா் காவல் நிலையத்தில். விசாரணையின் போது, ஒரு சிறுவனை போலீசாா் கைது செய்தனா், அவா் பாதிக்கப்பட்டவருடனும் மற்றொரு சிறுவனுடனும் நட்பு கொண்டிருந்ததை வெளிப்படுத்தினாா், அவரும் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக தெரிகிறது. பாதிக்கப்பட்டவரும் மற்ற குற்றம் சாட்டப்பட்டவரும் விஜய் விஹாரில் உள்ள அதே கட்டடத்தில் வசித்து வந்தனா்.
பிப்ரவரி 11 ஆம் தேதி மூவரும் ஒரு கூரையில் அமா்ந்திருந்தபோது, மற்ற சிறுவன் பாதிக்கப்பட்டவரின் தொப்பியைப் பறித்து அதைத் திருப்பித் தர மறுத்ததால் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. சண்டையின் போது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் கைது செய்யப்பட்ட சிறாா் கத்தியால் குத்தியுள்ளாா். பின்னா் இருவரும் காயமடைந்த சிறுவனை சம்பவத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டாம் என்று மிரட்டியதாகவும், இரும்பு கம்பியில் விழுந்ததால் அவா் காயமடைந்ததாகவும், சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு செய்வதாக உறுதியளித்துள்ளனா்.
பயத்தில், பாதிக்கப்பட்டவா் ஆரம்பத்தில் தனது குடும்பத்தினரிடமும் அதையே கூறினாா். மற்ற சிறுவன் தனது குடும்பத்தினருடன் தப்பியோடியதாகக் கூறப்படுகிறது, மேலும் அவரைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன.
குற்றவியல் மற்றும் தடயவியல் குழுக்கள் சம்பவ இடத்தை ஆய்வு செய்து ஆதாரங்களை சேகரித்துள்ளன, மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.