புதுதில்லி

2025 ஆம் ஆண்டு கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்தவா் கைது

கொலை வழக்கில் தேடப்படும் நபா் ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
திருமணத்துக்கு மீறிய உறவு என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு போதை மருந்து கொடுக்கப்பட்டு, கழுத்தை நெரித்து, அவரது உடல் உத்தரபிரதேசத்தில் ஒரு கால்வாயில் வீசப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஒரு கொலை வழக்கில் தேடப்படும் நபா் ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்ட முகமது நசீம் என்ற மோனு, 26, சனிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா். கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் முகமது கதிா் கொல்லப்பட்டதிலிருந்து அவா் தலைமறைவாகிவிட்டாா். கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரில் நீதிமன்றம் அவரை தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவித்தது.

புலனாய்வாளா்களின் கூற்றுப்படி, முக்கிய குற்றம் சாட்டப்பட்ட நசீமின் மைத்துனரான இா்பான், கதிா் தனது மனைவியுடன் திருமணத்துக்கு மீறிய உறவு வைத்திருப்பதாக சந்தேகித்து இந்தக் கொலையைச் செய்துள்ளாா்.

இா்பான், நசீம் உள்ளிட்ட அவரது கூட்டாளிகளுடன் சோ்ந்து, காதிரின் மதுவில் தூக்க மாத்திரைகளை கலந்து, கழுத்தை நெரித்து, பின்னா் உடலை மீரட்டில் உள்ள ஒரு கால்வாயில் வீசினா். இா்ஃபானின் மைத்துனரான நசீம், இந்த சம்பவத்திலிருந்து தலைமறைவாகிவிட்டாா்.

விசாரணையின் போது, நசீம் அடிக்கடி கைப்பேசிகளை மாற்றியதாகவும், உறவினா்களின் பெயா்களில் வழங்கப்பட்ட பல சிம் காா்டுகளைப் பயன்படுத்தியதாகவும், கண்டுபிடிக்கப்படுவதைத் தவிா்ப்பதற்காக போலி அடையாள ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி டாக்ஸி ஓட்டுநராக பணியாற்றியதாகவும் போலீஸாா் கண்டறிந்தனா்.

அவரது இயக்கங்களைக் கண்காணித்து, அடையாளம் காணப்பட்ட இடத்தில் சோதனை நடத்தினா், இதனால் அவா் சனிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா். மேலும் விசாரணை தொடா்ந்து நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.

