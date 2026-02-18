மணிக்கு 120 கி.மீ. வேகம்! நாட்டின் அதிவேக சேவையாக மாறும் மீரட் மெட்ரோ
வரவிருக்கும் மீரட் மெட்ரோ நாட்டின் அதிவேக மெட்ரோ சேவையாக மாறும். அதிகபட்ச செயல்பாட்டு வேகம் மணிக்கு 120 கிமீ ஆகும். இது நகரம் முழுவதும் பயண நேரத்தை கணிசமாகக் குறைக்கும் என்று அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
மீரட் தெற்கு மற்றும் மோடிபுரம் இடையேயான 21 கி.மீ. வழித்தடத்தில் 12 நிலையங்களுடன் இந்த சேவை செயல்படும். அனைத்து நிலையங்களிலும் நிறுத்தங்கள் உள்பட சுமாா் 30 நிமிடங்களில் முழுப் பகுதியையும் பயண நேரம் உள்ளடக்கும்.
இந்தியாவில் முதன்முறையாக, மீரட் மெட்ரோ பகுதியளவுஅதிவேக நமோ பாரத் ரயில்களைப் போலவே அதே தண்டவாளங்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பில் இயங்கும். இது பிராந்திய விரைவு போக்குவரத்தை நகர மெட்ரோ சேவைகளுடன் இணைக்கும் ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து மாதிரியை உருவாக்கும் என்று அதிகாரி ஒருவா் திங்களன்று தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அந்த அதிகாரி மேலும் கூறியதாவது மெட்ரோவில் இலகுரக வடிவமைப்பு மற்றும் தனித்துவமான ஒளிரும் பச்சை, நீலம் மற்றும் ஆரஞ்சு வண்ணத் திட்டம் கொண்ட நவீன துருப்பிடிக்காத எஃகு ரயில் பெட்டிகள் இடம்பெறும்.
மூன்று பெட்டிகளைக் கொண்ட ரயில்கள் ஆற்றல் திறன் கொண்டவை. மீளுருவாக்க பிரேக்கிங் அமைப்புகள் பொருத்தப்பட்டவை. மேலும், தானியங்கி ரயில் பாதுகாப்பு மற்றும் தானியங்கி ரயில் இயக்க தொழில்நுட்பங்களுடன் இணக்கமானவை.
ஒவ்வொரு முழுமையாக குளிரூட்டப்பட்ட ரயிலும் 173 இருக்கைகள் கொண்ட பயணிகள் உள்பட 700க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளை ஏற்றிச் செல்லும் திறன் கொண்டதாக இருக்கும், மேலும், குறுக்குவெட்டு மற்றும் நீளமான மெத்தை இருக்கைகளின் கலவையை வழங்கும். லக்கேஜ் ரேக்குகள், யுஎஸ்பி சாா்ஜிங் போா்ட்கள் மற்றும் பெண்கள், மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி பயணிகளுக்கான முன்பதிவு செய்யப்பட்ட இருக்கைகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
நிலையங்கள் மற்றும் ரயில்களில் சிசிடிவி கண்காணிப்பு, அனைத்து நிலையங்களிலும் நடைமேடை திரை கதவுகள் மற்றும் மின்தூக்கி, சக்கர நாற்காலி இடங்கள் மற்றும் ஸ்ட்ரெச்சா்களுக்கான பிரத்யேக பகுதிகள் போன்ற உலகளாவிய அணுகல் அம்சங்களுடன் அமைப்பின் வடிவமைப்பில் பாதுகாப்பு மற்றும் அணுகல் ஆகியவை கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மீரட் மெட்ரோ தினசரி பயணத்தையும், இணைப்பையும் மேம்படுத்தும். நகரத்தில் பொருளாதார மற்றும் சமூக நடவடிக்கைகளை ஆதரிக்கும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. பிரதமா் நரேந்திர மோடி விரைவில் மெட்ரோ சேவைகளைத் தொடங்கி வைப்பாா். மீரட் நகரமானது, மெட்ரோ வலையமைப்பைபெறும் உத்தரபிரதேசத்தில் ஐந்தாவது நகரமாக மாறும் என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.