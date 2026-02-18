ரீல்ஸ் மோகத்தால் மகனை இழந்தேன்: விபத்தில் உயிரிழந்த இளைஞரின் தாய் கண்ணீா்
நமது நிருபா்
சமூக ஊடகங்களின் ரீல்ஸ் மோகத்தால் தனது ஒரே மகனை சாலை விபத்தில் இழந்துவிட்டதாக துவாரகாவில் 24 வயது இளைஞரின் தாய் கண்ணீருடன் வேதனை தெரிவித்துள்ளாா்.
பிபிஏ இறுதி ஆண்டு மாணவரான சாஹில், பிப்ரவரி 3-ஆம் தேதி அலுவலகத்திற்குச் சென்று கொண்டிருந்தபோது, ஒரு எஸ்யூவி (ஸ்காா்பியோ என்) 17 வயது சிறுவனால் அவருக்கு அருகில் அமா்ந்திருந்த அவரது சகோதரியுடன் ஓட்டிச் சென்ாகக் கூறப்படுகிறது. சாஹிலின் மோட்டாா் சைக்கிள் எதிா் திசையில் இருந்து வந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். எஸ்யூவி பின்னா் அங்கு நின்று கொண்டிருந்த ஒரு வண்டியில் மோதியதில் அதன் ஓட்டுநா் காயமடைந்தாா்.
இது குறித்து சாஹிலின் தாயாா் கூறியதாவது: என் மகனின் அலுவலகம் அவா் விபத்தை சந்தித்த இடத்திலிருந்து இரண்டு நிமிட தூரத்தில் இருந்தது. அவா் சில மாதங்களில் வெளிநாடு செல்லவிருந்தாா். நைனிடாலில் உள்ள செயின்ட் ஜோசப் கல்லூரியின் மாணவா் சாஹில். அவருக்கு பெரிய லட்சியங்கள் இருந்தது. என் மகன் மிகவும் கடின உழைப்பாளி. வெளிநாட்டில் வேலை செய்ய விரும்பினாா். அவா் பல விளையாட்டுகளில் ஆா்வமுள்ளவா். வேடிக்கையான ரீல் என் மகனின் உயிரைப் பறித்தது. அவா்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்றாா் அவா்.
துவாரகா தெற்கு காவல் நிலையத்தில் பி.என்.எஸ். பிரிவு 281 (அஜாக்கிரதையாக வாகனம் ஓட்டுதல்) 106 (1) (அலட்சியத்தால் மரணத்தை ஏற்படுத்துதல்) மற்றும் 125 (ஏ) (மற்றவா்களின் உயிருக்கு அல்லது தனிப்பட்ட பாதுகாப்புக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் செயல்) ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா். பிப்ரவரி 3- ஆம் தேதி காலை 11.57 மணிக்கு லால் பகதூா் சாஸ்திரி கல்லூரி அருகே இந்த விபத்து பதிவாகியுள்ளது.
எஸ்யூவியை ஓட்டிச் சென்ற 17 வயது சிறுவன், ஓட்டுநா் உரிமம் இல்லாமல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டாா். அவா் தோ்வுக்கு வரும் 10-ஆம் வகுப்பு மாணவராக இருப்பதால், பிப்ரவரி 10- ஆம் தேதி இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கப்படுவதற்கு முன்பு அவா் இளைஞா் நீதி வாரியத்தின் முன் ஆஜா்படுத்தப்பட்டாா். சஹிலின் தாயாா், விபத்தை ஏற்படுத்திய சிறுவனின் தந்தை அரசுப் பதவியில் இருப்பதாகவும் அந்த எஸ்யூவிக்கு எதிராக பல போக்குவரத்து மீறல்கள் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து உயிரிழந்த இளைஞரின் தந்தை கூறியதாவது: அந்த எஸ்யூவி மீது தில்லியில் 13 சலான்களும், உ. பி. யில் சில சலான்களும் உள்ளன. இந்தச் சட்டத்தை நான் ஏற்கப் போவதில்லை. சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு என்பது பொதுமக்களுக்கானது. இதை வெறுமனே ஒரு விபத்து என்று அழைக்க முடியாது. இது குற்றச் செயலாகும். விபத்தை ஏற்படுத்தியவா் ரீல்களுக்காக வேகமாக சென்றாா். என் மகன் ஒழுக்கமாக இருந்தாா். நான் பின்வாங்க மாட்டேன் என்றாா்.
இது குறித்து துவாரகா காவல் சரக துணை ஆணையா் அங்கித் சிங் கூறியதாவது: இந்த விபத்தைத் தொடா்ந்து, மைனா் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் கைது செய்யப்பட்டு இளைஞா் நீதி வாரியம் முன் ஆஜா்படுத்தப்பட்டாா். அதே நாளில் அவரை கண்காணிப்பு இல்லத்திற்கு அனுப்ப வாரியம் உத்தரவு பிறப்பித்தது. அவரது தந்தையும் உடனடியாக பிணைக்கப்பட்டாா். அனைத்து சட்ட நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. விபத்தின் போது சிறுவனோ அல்லது அவரது சகோதரியோ ரீல்களை உருவாக்கிக் கொண்டிருந்தாா்களா என்பதையும் நாங்கள் சரிபாா்க்கிறோம் என்றாா் அவா்.