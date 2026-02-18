மதுரை விமான நிலையத்துக்கு முத்துராமலிங்க தேவரின் பெயா்: அகில இந்திய ஃபாா்வட் பிளாக் கோரிக்கை
நமது நிருபா்
மதுரை விமான நிலையத்துக்கு பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் பெயரை சூட்ட மத்திய அரசுக்கு தமிழக அரசு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்று அகில இந்திய ஃபாா்வா்டு பிளாக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளா் ஜி.தேவராஜன் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
இது தொடா்பாக அவா் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்டுள்ளஅறிக்கை: மதுரையில் தமுக்கம் மைதானத்தை நெல்பேட்டை அண்ணா சிலையுடன் இணைக்கும் வகையில் புதிதாக கட்டப்படும் 1.3 கி.மீ. நீளமுள்ள மேம்பாலம் ‘நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பாலம்’ என்று அழைக்கப்படும் என தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்ட வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அறிவிப்பை அகில இந்திய ஃபாா்வா்டு பிளாக் வரவேற்கிறது. நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸால் நிறுவப்பட்ட அகில இந்திய ஃபாா்வா்டு பிளாக், இந்தச் செயலில் மிகுந்த பெருமிதம் கொள்கிறது.
மதுரையில் முக்கியமான உள்கட்டமைப்புக்கு நேதாஜியின் பெயா் சூட்டுவது வெறும் அடையாளமாக மட்டுமல்ல, இந்தியாவின் முழுமையான சுதந்திரத்திற்காக தனது வாழ்க்கையை அா்ப்பணித்த ஒரு தலைவரின் நீடித்த பாரம்பரியத்தை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துவதாகும்.
அதே நேரத்தில், நேதாஜியுடன் நெருங்கிய கருத்தியல் மற்றும் அரசியல் தொடா்பைப் பகிா்ந்து தமிழ்நாட்டில் பாா்வொ்டு பிளாக் கட்சியில் முக்கியப் பங்கு வகித்த தமிழ் மண்ணின் மற்றொரு உயரிய தலைவரான பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவரை கெளரவிக்கும் விதமாகவும் அவருக்கு உரிய மரியாதையை செலுத்தும் விதமாகவும் மதுரை விமான நிலையத்துக்கு பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவா் விமான நிலையம் என்று பெயா் சூட்டுவதற்கான அழுத்தத்தை மத்திய அரசுக்கு தமிழ அரசு கொடுக்க வேண்டும் என்று முதல்வரை கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று கூறியுள்ளாா்.