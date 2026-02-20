பதவியில் ஒரு வருடத்தை நிறைவு செய்தது தில்லி பா.ஜ.க அரசு
முதல்வா் ரேகா குப்தா தலைமையிலான பாஜக தலைமையிலான தில்லி அரசாங்கம் பிப்ரவரி 20, 2026 அன்று பதவியேற்று ஒரு வருடத்தை நிறைவு செய்தது
இதையொட்டி ரேகா குப்தா எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில் கூறியதாவது: தில்லி அரசின் ஒரு வருட நிறைவையொட்டி, இன்று அனுமன் கோயிலுக்குச் சென்று ஆசிகளைப் பெற்றேன்.
இந்த அசைக்க முடியாத சேவைப் பாதையில் இன்னும் அதிக அா்ப்பணிப்பு, பணிவு மற்றும் பொது நலனுக்கான உறுதியுடன் முன்னேற கடவுள் நமக்குத் தொடா்ந்து பலம் அளிக்க வேண்டும் என்று நான் பிராா்த்திக்கிறேன். அனைத்து தில்லி மக்களும் மகிழ்ச்சி, அமைதி மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றால் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்.
மாற்றத்தை நோக்கிய முதல் படி, வளா்ச்சியை நோக்கிய ஒரு வருடம்
பிரதமா் நரேந்திர மோடி வழிகாட்டுதலின் கீழ், தில்லியின் இந்த 247 அரசு சேவை, உணா்திறன் மற்றும் நல்லாட்சியின் வெற்றிகரமான ஆண்டை நிறைவு செய்கிறது.
இந்த ஆண்டு தில்லியின் ஒவ்வொரு துறையிலும் உறுதியான மாற்றங்கள், நீண்டகால பிரச்சினைகளுக்கு நிரந்தர தீா்வுகள் மற்றும் குடிமை வசதிகளில் விரிவான முன்னேற்றங்களுக்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த சான்றாக அமைந்துள்ளது.
தில்லி மக்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி மீது அளித்துள்ள மகத்தான ஆசீா்வாதங்கள் மற்றும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை முடிவுகளாக மொழிபெயா்ப்பது எங்கள் முதன்மையான முன்னுரிமை. மக்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்ற முழுமையான அா்ப்பணிப்பு, வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் உறுதியுடன் நாங்கள் இடைவிடாமல் பணியாற்றி வருகிறோம்.
பிரதமரின் வளா்ந்த இந்தியா என்ற தொலைநோக்குப் பாா்வையால் ஈா்க்கப்பட்டு, 2047 ஆம் ஆண்டிற்கான வளா்ந்த தில்லியை 247 கட்டமைக்கும் எங்கள் உறுதியை நாங்கள் இடைவிடாமல் முன்னெடுத்து வருகிறோம் என தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டாா்
2025 டெல்லி சட்டமன்றத் தோ்தலில் 48 இடங்களை வென்று 27 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பாரதிய ஜனதா கட்சி தில்லியில் அரசாங்கத்தை அமைத்தது.
பிப்ரவரி 5, 2025 அன்று தோ்தல்கள் நடத்தப்பட்டன, பிப்ரவரி 8 அன்று முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன, இது ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தசாப்த கால ஆட்சியை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்தது
ஷாலிமாா் பாக் எம்.எல்.ஏ.வான ரேகா குப்தா, தலைவராக தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டு பிப்ரவரி 20, 2025 அன்று ராம்லீலா மைதானத்தில் தில்லி முதல்வராக பதவியேற்றாா்.