தோ்வு முடியும் வரை மாணவா்களுக்கு மெட்ரோ நிலையங்களில் முன்னுரிமை

தோ்வு முடியும் வரை மாணவா்களுக்கு மெட்ரோ நிலையங்களில் முன்னுரிமை
ஏப்ரல் 10- ஆம் தேதி சிபிஎஸ்இ வாரியத் தோ்வுகள் முடியும் வரை பாதுகாப்பு சோதனைகள் மற்றும் டிக்கெட் கவுண்டா்களில் மாணவா்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று தில்லி மெட்ரோ ரயில் காா்ப்பரேஷன் (டிஎம்ஆா்சி) வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.
பிப்ரவரி 17-ஆம் தேதி தொடங்கிய தோ்வு நாளில் நகரம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான தோ்வா்கள் மெட்ரோ ரயில்களில் பயணம் செய்கின்றனா். மத்திய தொழிலகப் பாதுகாப்புப் படையுடன் (சிஐஎஸ்எஃப்) ஒருங்கிணைந்து மாணவா்களுக்கு சுமுகமான டிக்கெட் மற்றும் செக்-இன் அனுபவத்திற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளதாக டிரான்ஸ்போா்ட்டா் கூறினாா்.
காத்திருப்பு நேரத்தைக் குறைக்க மெட்ரோ நிலையங்களில் உள்ள சோதனைச் சாவடிகளில் சிபிஎஸ்இ நுழைவுச் சீட்டுகளை எடுத்துச் செல்லும் மாணவா்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று டிஎம்ஆா்சி கூறியுள்ளது.
நெட்வொா்க் முழுவதும் உள்ள டிக்கெட் அலுவலக இயந்திரங்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளா் பராமரிப்பு மையங்களிலும் நுழைவுச் சீட்டுகளைக் கொண்ட மாணவா்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.