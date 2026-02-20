தேசியத் தலைநகரில் போக்குவரத்து நெரிசல்
தேசிய தலைநகரில் உள்ள பல முக்கிய சாலைகளில் வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் பாதை திசைதிருப்பல்கள் அமலில் இருந்ததை அடுத்து கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
இந்தியா செயற்கை நுண்ணறிவு தாக்க உச்சிமாநாட்டை தில்லியில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் 500 க்கும் மேற்பட்ட உலகளாவிய செயற்கை நுண்ணறிவு தலைவா்கள் மற்றும் 20 க்கும் மேற்பட்ட மாநில மற்றும் அரசாங்கத் தலைவா்கள் உட்பட 100 க்கும் மேற்பட்ட அரசாங்க பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டுள்ளனா். குறிப்பாக மத்திய மற்றும் வடக்கு தில்லி பகுதிகளில் பிற்பகல் 1 மணி முதல் மாலை 5.30 மணி வரை போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
இதில் ர-பாயிண்ட், ஐடிஓ சௌக், பி.எஸ்.இசட் மாா்க், ஜேஎல்என் மாா்க், ராஜ்காட் கிராசிங், சாந்தி வான் கிராசிங், ஹனுமான் மந்திா், காஷ்மீரி கேட், மொனாஸ்ட்ரி மாா்க்கெட், சண்ட்கி ராம் அகாரா, விதான் சபா, விஸ்வவித்யாலயா மெட்ரோ நிலையம் மற்றும் தில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் வடக்கு வளாகம் ஆகியவை அடங்கும். வாகனங்களின் சுமூகமான இயக்கத்தை உறுதி செய்வதற்காக பல முக்கிய சாலைகளில் டவ்-அவே மண்டலங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக போக்குவரத்து காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
ஹனுமான் மந்திா் முதல் சண்டிகிராம் அகாரா வரையிலான வெளி வட்டச் சாலை (இரண்டு வழித்தடங்களும்) சண்டிகிராம் அகாரா முதல் சிவில் லைன்ஸ் காவல் நிலையம் வரையிலான உள் வட்டச் சாலை, கைபா் கணவாயிலிருந்து கல்சா கல்லூரி யூ-டா்ன் வரை செல்லும் மால் சாலை, பல்கலைக்கழகச் சாலை, பி. எஸ். இசட். மாா்க், ஜே. எல். என். மாா்க், இந்திரபிரஸ்தா மாா்க், சாந்தி வான் குறுக்குவெட்டிலிருந்து ராஜ்காட் வரை செல்லும் வளையச் சாலை முதல் பிரகதி மைதான் சுரங்கப்பாதை வரை செல்லும் சாலை ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
வெளி வட்டச் சாலை (சலீம் கா் புறவழிச்சாலை முதல் மஜ்னு கா தில்லா வரை), மகாத்மா காந்தி மாா்க் (உள் வட்டச் சாலை), மால் சாலை, பல்கலைக்கழக சாலை, பவுல்வா்டு சாலை, ஷாம் நாத் மாா்க், கேலா காட் மாா்க், பி. எஸ். இசட் மாா்க், ஜே. எல். என் மாா்க் மற்றும் ஐ.ட. ஆகிய இடங்களில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது என்று போக்குவரத்து போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
யூதிஸ்டா் சேது கீழ் சலீம் கா் புறவழிச்சாலை, வஜிராபாத் மேம்பாலம், சண்ட்கி ராம் அகாரா ரெட் லைட், ஐ.ட. உட்பட பல இடங்கள். கல்லூரி ரெட் லைட், கிங்ஸ்வே கேம்ப் சௌக், ஐ. டி. ஓ சௌக், டபிள்யூ-பாயிண்ட் மற்றும் டெல்லி கேட் ஆகிய இடங்களிலிருந்து போக்குவரத்து கட்டுப்படுத்தப்படும் அல்லது தேவைக்கேற்ப திருப்பி விடப்பட்டது. இருப்பினும், அவசரகால வாகனங்கள் கடந்து செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.
போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டு காலத்தில் பாதிக்கப்பட்ட வழித்தடங்களைத் தவிா்க்குமாறும், அசௌகரியங்களைக் குறைக்க மாற்று சாலைகளைப் பயன்படுத்துமாறும் போக்குவரத்து போலீசாா் பயணிகளுக்கு அறிவுறுத்தினா்.
குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மட்டுமே பாா்க்கிங் அனுமதிக்கப்படும் என்று அவா்கள் தெரிவித்தனா்.