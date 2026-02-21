புதுதில்லி
குஜ்ரன்வாலா நகரில் கட்டடத்தில் தீ விபத்து
வடமேற்கு தில்லியின் குஜ்ரன்வாலா நகரில் உள்ள ஒரு கட்டடத்தில் சனிக்கிழமை மாலை தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக தில்லி தீயணைப்பு சேவைத் துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இந்த தீ விபத்து குறித்து மாலை 5.35 மணிக்கு கிடைத்தது. இதையடுத்து, 5 தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து அனுப்பிவைக்கப்பட்டன. தீயணைப்புப் படையினா் துரிதமாகச் செயல்பட்டு தீயை முழுமையாக அணைத்தனா். இந்த தீ விபத்தில் உயிரிழப்பும் ஏற்படவில்லை என்று அவா் தெரிவித்தாா்.