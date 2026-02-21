15 நாள்களில் திருநங்கைகளின் நல விதிகளை அறிவிக்கும் தில்லி அரசு!
ஸ்மைல் திட்டம், கரிமா கிரெஹ் தங்குமிடங்கள் மற்றும் ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜி பிளஸ் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றின் கீழ் திருநங்கைகளைச் சோ்ப்பதற்கான விதிகளை தில்லி அரசு அடுத்த 15 நாட்களுக்குள் அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இந்த விதிகள் சட்ட அங்கீகாரம், வாழ்வாதார ஆதரவு, சுகாதாரம், கல்வி, மறுவாழ்வு மற்றும் திருநங்கைகளுக்கான பாகுபாட்டிற்கு எதிரான பாதுகாப்பை வழங்கும். இந்த விதிகள் திருநங்கைகள் (உரிமைகள் பாதுகாப்பு) சட்டம், 2019 மற்றும் சமத்துவம் மற்றும் கண்ணியத்திற்கான அரசியலமைப்பு உத்தரவாதங்களுக்கு ஏற்ப இருக்கும். வரைவு விதிகள் ஆலோசனை செயல்முறையை முடித்துவிட்டன, மேலும் வா்த்தமானி அறிவிப்பு கோப்பு துணை நிலை ஆளுநரின் இறுதி கையொப்பத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது, அதன் பிறகு விதிகள் முறையாக அறிவிக்கப்பட்டு தில்லி முழுவதும் செயல்படுத்தப்படும்.
அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களை திருநங்கைகள் (உரிமைகள் பாதுகாப்பு) சட்டம், 2019 மற்றும் தொடா்புடைய விதிகளை ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்தும்படி மத்திய அரசு நவம்பா் 19,2025 அன்று பிறப்பித்த உத்தரவைத் தொடா்ந்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் இந்த உத்தரவு, திருநங்கைகள் (உரிமைகள் பாதுகாப்பு) சட்டம், 2019 மற்றும் அதன் விதிகள், 2020 ஆகியவற்றுடன் இணைந்துள்ளது. இது கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் பொது சேவைகளுக்கான அணுகல் ஆகியவற்றில் திருநங்கைகளுக்கு சட்ட அங்கீகாரம், நலன் நடவடிக்கைகள் மற்றும் பாகுபாட்டிற்கு எதிரான பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது.
பிரிவு 14 (சமத்துவத்திற்கான உரிமை) 15 (மதம், இனம், சாதி, பாலினம் அல்லது பிறந்த இடம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மட்டுமே குடிமக்களுக்கு எதிரான பாகுபாட்டைத் தடைசெய்கிறது) 19 (பேச்சு மற்றும் கருத்து சுதந்திரம், அமைதியான கூட்டம், சங்கங்கள்/தொழிற்சங்கங்களை அமைத்தல், சுதந்திரமான நடமாட்டம், வசிப்பிடம் மற்றும் எந்தவொரு தொழில் அல்லது வணிகத்தையும் கடைப்பிடிப்பது) மற்றும் 21 (வாழ்க்கை அல்லது தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திற்கான உரிமை) ஆகியவற்றின் கீழ் திருநங்கைகளுக்கு சமத்துவம், கண்ணியம் மற்றும் பாகுபாடு காட்டாதது உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது.
மாநில அளவில் கட்டமைக்கப்பட்ட நலன் வழிமுறைகள் மூலம் இந்த உரிமைகளை செயல்படுத்த முற்படும் விதிகளையும் அது முன்மொழிந்தது. இந்த உத்தரவின் படி, திருநங்கைகள் மற்றும் பிற ஓரங்கட்டப்பட்ட நபா்களுக்கு வாழ்வாதார ஆதரவு, திறன் மேம்பாடு, கல்வி உதவி, சுகாதார அணுகல் மற்றும் மறுவாழ்வு ஆகியவற்றை ஸ்மைல் திட்டம் வழங்குகிறது, மேலும் இது 2019 சட்டத்துடன் இணக்கமாக செயல்படுகிறது.
பாலினத்தை உறுதிப்படுத்தும் பராமரிப்பு, ஹாா்மோன் சிகிச்சை, பாலின மறுசீரமைப்பு அறுவை சிகிச்சை மற்றும் அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிந்தைய பராமரிப்பு உள்ளிட்ட ஆயுஷ்மான் பாரத் திருநங்கைகள் பிளஸ் மூலம் சுகாதார ஆதரவை விதிகள் வழங்குகின்றன. தேவைப்படுகிற திருநங்கைகளுக்கு பாதுகாப்பான தங்குமிடம், உணவு, மருத்துவ பராமரிப்பு, ஆலோசனை மற்றும் பொழுதுபோக்கு வசதிகளை வழங்க கரிமா கிரெஹ் தங்குமிடங்களை அமைக்கவும் இந்த உத்தரவு கட்டாயப்படுத்தியது.
குற்றங்களை கண்காணிக்கவும், எஃப். ஐ. ஆா்களை சரியான நேரத்தில் பதிவு செய்வதை உறுதி செய்யவும், திருநங்கைகளுக்கு சட்டப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த உணா்திறன் திட்டங்களை நடத்தவும் மாவட்ட நீதிபதிகளின் கீழ் மாவட்ட அளவிலான திருநங்கைகள் பாதுகாப்பு பிரிவுகளை நிறுவவும் அது அறிவுறுத்தியது.
குறைகளை நிவா்த்தி செய்தல், துறைகளுக்கிடையேயான ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் நலத்திட்டங்களை கண்காணித்தல் மற்றும் பன்மொழி டிஜிட்டல் சேவைகள் மூலம் சான்றிதழ், திட்ட அணுகல் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை ஆகியவற்றை செயல்படுத்த திருநங்கைகளுக்கான தேசிய இணையதளத்துடன் ஒருங்கிணைத்தல் ஆகியவற்றையும் இந்த விதிகள் வழங்குகின்றன என்றாா் அவா்.