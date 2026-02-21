வடகிழக்கு தில்லியின் நந்த் நாக்ரி பகுதியில் நடந்த தாக்குதலில் இருந்து தனது மகனை மீட்க முயன்ற 35 வயது தந்தையை கொலை செய்த வழக்கில் ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: நந்த் நாக்ரியில் வசிக்கும் சுனில் (34) என்பவரை போலீசாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்து, அவரிடமிருந்து ஒரு கைத்துப்பாக்கி மற்றும் மூன்று நேரடி தோட்டாக்களை பறிமுதல் செய்தனா். செவ்வாய்க்கிழமை மாலை முகமது உமா் தின், தனது 15 வயது மகனிடமிருந்து அழைப்பைப் பெற்ற பின்னா் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தபோது சுட்டுக் கொல்லப்பட்டபோது இந்த சம்பவம் நடந்தது. கல்வி வகுப்புகளிலிருந்து வீடு திரும்பும் போது அவரது மகனை இளைஞா்கள் குழு தாக்கினா்.
ஒரு வாக்குவாதத்தின் போது, தாக்குதல் நடத்தியவா்களில் ஒருவா் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது, உமா் தின் மாா்பில் சுடப்பட்டாா். அவா் குரு தேக் பகதூா் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா், அங்கு அவா் இறந்துவிட்டதாக மருத்துவா்கள் அறிவித்தனா். குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களைக் கைது செய்ய வழிவகுத்த ஆதாரங்களையும் தடயங்களையும் சேகரித்து வருவதாக போலீசாா் முன்பு கூறியிருந்தனா். விசாரணையின் போது, சுனில் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டாா்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் ஒரு பழக்கமான குற்றவாளி மற்றும் இதற்கு முன்பு கொலை, கொலை முயற்சி, பறித்தல், தாக்குதல் மற்றும் ஆயுதச் சட்டத்தின் கீழ் குற்றங்கள் உட்பட எட்டு குற்ற வழக்குகளில் ஈடுபட்டுள்ளாா். இவ்வழக்கில் மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.