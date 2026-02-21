பிரதிப் படம்
பிரதிப் படம்
புதுதில்லி

ஃபரிதாபாதில் மனைவியை சுட்டுக்கொன்ற கணவன்!

ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள இல்லத்திற்கு வெளியே ஒரு நபா் தனது மனைவியை சுட்டுக் கொன்றதாக பல்லா காவல் நிலைய எஸ். எச். ஓ இன்ஸ்பெக்டா் சத்ய பிரகாஷ் தெரிவித்தாா்.
Published on

ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள இல்லத்திற்கு வெளியே ஒரு நபா் தனது மனைவியை சுட்டுக் கொன்றதாக பல்லா காவல் நிலைய எஸ். எச். ஓ இன்ஸ்பெக்டா் சத்ய பிரகாஷ் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: சில குடும்ப உறுப்பினா்களுடன் தனது மனைவியின் வீட்டிற்கு வந்த அந்த நபா், வெள்ளிக்கிழமை இரவு அவளை மூன்று முறை சுட்டதாகவும், துப்பாக்கிச் சூட்டின் சத்தத்தால் அக்கம்பக்கத்தினா் விரைந்தபோது தப்பிச் சென்ாகவும் கூறினா்.

தம்பதியரின் விவாகரத்து வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருந்தது. 30 வயதான சங்கீதா தேவியும் அவரது இரண்டு குழந்தைகளும் இப்போது சில காலமாக தனது கணவா் மற்றும் மாமியாரிடமிருந்து பிரிந்து வாழ்ந்து வந்தனா். அவருக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் இடையே சில தகராறுகள் இருந்தது.

பசந்த்பூா் கிராமத்தின் சன்லைட் காலனியில் இரவு 8 மணியளவில் இந்த சம்பவம் நடந்ததாக போலீசாா் தெரிவித்தனா். சங்கீதா தேவி வெளியே சென்றபோது அவரது கணவரும் மாமியாரும் அவரது வீட்டிற்கு வந்ததாக உள்ளூா்வாசிகள் தெரிவித்தனா். அவா்கள் திரும்பி செல்ல தொடங்கியபோது ஆனால் சங்கீதா தெருவில் இறங்குவதைக் கண்டனா். சிறிது நேரத்தில் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது, அது விரைவில் தீவிரமடைந்தது. சங்கீதா தன்னை தற்காத்துக் கொள்ள முயன்றபோது, அவரது கணவா் மூன்று முறை துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியுள்ளாா்.

சங்கீதா இரண்டு தோட்டாக்களால் தாக்கப்பட்ட பின்னா் சாலையில் விழுந்தாா், இதனால் அவா் பலத்த காயமடைந்தாா். துப்பாக்கிச் சூட்டைக் கேட்டு, அக்கம்பக்கத்தினா் தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே வந்தனா், குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் அந்த இடத்திலிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டனா். சங்கீதாவின் தந்தையும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தாா், அவா் அக்கம்பக்கத்தினரின் உதவியுடன், காயமடைந்த சங்கீதாவை செக்டா் 31 இல் உள்ள ஒரு தனியாா் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றாா்.

அங்கு அவா் இறந்துவிட்டதாக மருத்துவா்கள் அறிவித்தனா். சடலத்தை கைப்பற்றிய போலீசாா் பிரேத பரிசோதனைக்காக பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். கொலை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, பீகாரைச் சோ்ந்த குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களைக் கைது செய்ய குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. முதற்கட்ட விசாரணையில் கணவன்-மனைவி இடையே விவாகரத்து தகராறு இருப்பது தெரியவந்தது. மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.