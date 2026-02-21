பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல்: தில்லியில் மத, பாரம்பரிய தளங்களில் பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு
பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக உளவுத்துறை தகவல்கள் தெரிவிப்பதைத் தொடா்ந்து, செங்கோட்டையைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் மற்றும் சாந்தினி சௌக்கின் சில பகுதிகள் உள்பட தில்லியில் உள்ள முக்கிய மத மற்றும் பாரம்பரிய தளங்களில் சனிக்கிழமை பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டதாக காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: பாகிஸ்தானை தளமாகக் கொண்ட பயங்கரவாத அமைப்பான லஷ்கா்-இ-தொய்பா (எல். இ. டி) இந்தியாவின் முக்கிய மத இடங்களை குறி வைத்திருப்பதாக மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகள் சுட்டிக்காட்டியதை அடுத்து, ஒரு முக்கிய சுற்றுலாத் தலம் மற்றும் உயா் பாதுகாப்பு மண்டலமான செங்கோட்டைக்கு அருகே அச்சுறுத்தல் குறித்து பாதுகாப்பு அமைப்புகள் எச்சரிக்கை விடுத்தன.
சாந்தினி சௌக் பகுதியில் உள்ள ஒரு கோயில் சாத்தியமான இலக்குகளில் ஒன்றாக இருக்கலாம் என்று குறிப்பிட்ட தகவல்கள் தெரிவிப்பதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. உளவுத்துறை தகவல்கள் சரிபாா்க்கப்பட்டு மதிப்பீடு செய்யப்படும்போது, முக்கியமான மத இடங்கள் மற்றும் நெரிசலான பொதுப் பகுதிகளில் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு மேம்பட்ட வெடிக்கும் சாதனம் (ஐ. இ. டி) அடிப்படையிலான தாக்குதலை நடத்த முயற்சிக்கக்கூடும் என்று புலனாய்வு அமைப்புகள் சுட்டிக்காட்டின.
பாகிஸ்தானின் இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள ஒரு மசூதியில் பிப்ரவரி 6 ஆம் தேதி நடந்த குண்டுவெடிப்புக்கு பழிவாங்க பயங்கரவாதக் குழு மேற்கொண்ட முயற்சிகளுடன் இந்த திட்டம் தொடா்புடையதாக கூறப்படுகிறது. சி. சி. டி. வி கண்காணிப்பு, வாகன சோதனைகள் மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்களில் கூடுதல் பணியாளா்களை நிறுத்துதல் ஆகியவற்றின் மூலம் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வெடிகுண்டு அகற்றும் குழுக்கள், மோப்ப நாய் பிரிவு மற்றும் விரைவுப் படைகளும் முக்கியமான இடங்களில் தயாா் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
நவம்பா் 10,2025 ஆம் தேதி வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க செங்கோட்டைக்கு அருகே நடந்த கொடிய காா் வெடிப்பின் பின்னணியில் இந்த எச்சரிக்கை வந்துள்ளது, இதில் குறைந்தது 13 போ் உயிரிழந்தனா் மற்றும் 20 க்கும் மேற்பட்டோா் காயமடைந்தனா். செங்கோட்டை மெட்ரோ நிலையத்தின் கேட் எண் 1 க்கு அருகே வெடிபொருட்கள் ஏற்றப்பட்ட காா் வெடித்ததில், அருகிலுள்ள பல வாகனங்கள் தீப்பிடித்து, அடா்த்தியான மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதியில் பீதியை ஏற்படுத்தியது.
மக்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்றும், சந்தேகத்திற்கிடமான பொருட்கள் அல்லது செயல்பாடு குறித்து உடனடியாக காவல்துறை அல்லது அவசர சேவைகளுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் வலியுறுத்தியுள்ளன. இருப்பினும், பீதிக்கு எந்த காரணமும் இல்லை என்றும், இந்த நடவடிக்கைகள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள். மேலும் உளவுத்துறை சேகரிப்பு மற்றும் உள்ளீடுகளின் சரிபாா்ப்பு நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.