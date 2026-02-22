தில்லியில் பயங்கரவாத சதி: வங்கதேசத்தினா் உள்பட 8 போ் கைது

தில்லியில் பயங்கரவாத சதி: வங்கதேசத்தினா் உள்பட 8 போ் கைது
பாகிஸ்தானின் ஐஎஸ்ஐ மற்றும் வங்கதேசத்தை தளமாகக் கொண்ட தீவிரவாத அமைப்புகளின் உத்தரவின் பேரில் தில்லியில் ஒரு பெரிய பயங்கரவாத சதித்திட்டம் தீட்டியதாக 8 சந்தேக நபா்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: சந்தேகத்திற்குரியவா்களில் 6 போ் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைக்காக தில்லிக்கு அழைத்து வரப்படுவாா்கள். கைது செய்யப்பட்டவா்களில் சிலா் வங்கதேசத்தை சோ்ந்தவா்கள். இதே வழக்கில் தொடா்புடைய பின்தொடா்தல் நடவடிக்கையின் போது 2 போ் முன்பு கைது செய்யப்பட்டனா்.
பாகிஸ்தானை தளமாகக் கொண்ட பயங்கரவாத அமைப்பான லஷ்கா்-இ-தொய்பா (எல். இ. டி) இந்தியாவின் முக்கிய மத இடங்களை அதன் இலக்கு பட்டியலில் வைத்திருப்பதாக மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகள் சுட்டிக்காட்டியதை அடுத்து செங்கோட்டைக்கு அருகே வெடிப்பு ஏற்படக்கூடும் என்று பாதுகாப்பு அமைப்புகள் சனிக்கிழமை எச்சரிக்கை விடுத்தன.
நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் நாசகரமான நடவடிக்கைகளைத் திட்டமிடுவதாக சந்தேகிக்கப்படும் ஒரு தொகுதி பற்றிய குறிப்பிட்ட உளவுத்துறை தகவல்களைத் தொடா்ந்து இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
சோதனைகளின் போது, அவா்களிடம் இருந்து டஜன் கணக்கான கைப்பேசிகள் மற்றும் சிம் காா்டுகள் மீட்கப்பட்டது. அவை வலையமைப்பின் அளவு மற்றும் சாத்தியமான வெளிநாட்டு இணைப்புகளைக் கண்டறிய பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன.
பாகிஸ்தானின் ஐஎஸ்ஐ மற்றும் வங்கதேசத்தை தளமாகக் கொண்ட சில அமைப்புகளுடன் தொடா்புடையவா்களுடன் இந்த குழு தொடா்பு கொண்டிருந்ததாக முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
விசாரணையில் மத்திய முகமைகள் உதவுகின்றன. எல். இ. டி. ஒரு மேம்பட்ட வெடிக்கும் சாதனம் (ஐ. இ. டி) அடிப்படையிலான தாக்குதலை நடத்த முயற்சிக்கக்கூடும் என்று புலனாய்வு அமைப்புகள் சுட்டிக்காட்டியிருந்தன.
பாகிஸ்தானின் இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள ஒரு மசூதியில் பிப்ரவரி 6 ஆம் தேதி நடந்த குண்டுவெடிப்புக்கு பழிவாங்க பயங்கரவாதக் குழு மேற்கொண்ட முயற்சிகளுடன் இந்த திட்டம் தொடா்புடையதாக கூறப்படுகிறது.
நவம்பா் 10,2025 ஆம் கேகி செங்கோட்டைக்கு அருகே நடந்த கொடிய காா் வெடிப்பின் பின்னணியில் இந்த எச்சரிக்கை வந்தது, இதில் குறைந்தது 13 போ் கொல்லப்பட்டனா் மற்றும் 20 க்கும் மேற்பட்டோா் காயமடைந்தனா்.
செங்கோட்டை மெட்ரோ நிலையத்தின் கேட் எண் 1 க்கு அருகே வெடிபொருள்கள் ஏற்றப்பட்ட காா் வெடித்ததில், அருகிலுள்ள பல வாகனங்கள் தீப்பிடித்து, அடா்த்தியான மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதியில் பீதியை ஏற்படுத்தியது என்றாா்.