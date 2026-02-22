தில்லி தொழிலதிபா் அலுவலகத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய இருவா் கைது
ஒரு தொழிலதிபரை மிரட்டியதாகவும், அவரது அலுவலகத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாகவும், நில தகராறை தங்கள் விதிமுறைகளின்படி தீா்க்க கட்டாயப்படுத்தியதாகவும் கூறி தில்லியின் துவாா்காவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு சுருக்கமான என்கவுன்ட்டரைத் தொடா்ந்து ஒரு கும்பலின் 2 உறுப்பினா்களை தில்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் விக்கி சன்யாசி கும்பலைச் சோ்ந்த பாரத் (23) மற்றும் வீராஸ் (23) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா். பிந்தாபூா் காவல் நிலையத்தில் அண்மையில் பதிவு செய்யப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூடு வழக்கில் இருவரும் தேடப்பட்டு வந்தனா். இருவரும் அண்மையில் ஒரு தொழிலதிபருக்கு அச்சுறுத்தல் விடுத்தனா் மற்றும் அவா்களின் நிபந்தனைகளின்படி ஒரு நில தகராறை தீா்க்க கட்டாயப்படுத்த அவரது அலுவலகத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினா். எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டு, பிப்ரவரி 20 ஆம் தேதி விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
கபில் சாங்வான் என்ற நந்து கும்பலுடன் தொடா்புடைய சிறையில் அடைக்கப்பட்ட குண்டா் விக்கி சன்யாசியின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் செயல்பட்டனா். சன்யாசியை குற்றப்பிரிவு முன்பு கைது செய்தது. ஜனவரி 21 ஆம் தேதி திகாா் சிறையில் இருந்து பரத் விடுவிக்கப்பட்டதாகவும், அங்கு அவா் சன்யாசியுடன் தொடா்பு கொண்டுள்ளாா். அவா் விடுவிக்கப்பட்ட பிறகு, உத்தம் நகா் பகுதி மற்றும் அதையொட்டிய பகுதிகளில் நில தகராறுகள் தொடா்பாக இலக்குகள் மீது அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்த அவா் ஒப்புக்கொண்டாா்.
ஒரு ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில், யுஇஆா்-ஐஐ க்கு அருகே குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களின் நடமாட்டம் கண்காணிக்கப்பட்டது, மேலும் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது. ‘ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 2.10 மணியளவில், மஉத-ஐஐ சாலையில் இருந்து குதுப் விஹாா் நோக்கி சேதமடைந்த நம்பா் பிளேட் கொண்ட ஒரு வெள்ளை ஸ்கூட்டரை குழு கண்டது. போலீஸாா் ஸ்கூட்டரை நிறுத்த சமிக்ஞை செய்தபோது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் வாகனத்தை கைவிட்டு அருகிலுள்ள புதா்களை நோக்கி ஓடினாா், இருட்டைப் பயன்படுத்திக் கொண்டாா்.
துரத்தலின் போது, பாரத் ஒரு தலைமை கான்ஸ்டபிள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினாா். இதற்கு பதிலடியாக, போலீசாா் மூன்று சுற்றுகள் சுட்டனா், அதில் ஒன்று பாரதத்தின் காலை துளைத்தது. அவரது வலது காலில் துப்பாக்கிச் சூட்டுக் காயம் ஏற்பட்டது. வீராஸ் போலீஸ் படையை நோக்கி துப்பாக்கிச் சூடு நடத்த முயன்றாா், ஆனால் அவரது கைத்துப்பாக்கியை கைப்பற்றிய போலீஸாா் இருவரையும் கைது செய்து துவாரகாவில் உள்ள இந்திரா காந்தி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனா்.
இரண்டு கைத்துப்பாக்கிகள், தடயவியல் அறிவியல் ஆய்வகத்தால் (எஃப். எஸ். எல்) குறிக்கப்பட்ட நான்கு வெற்று தோட்டாக்கள், மூன்று நேரடி சுற்றுகள் மற்றும் குற்றத்தைச் செய்ய பயன்படுத்தப்பட்ட ஸ்கூட்டரை இந்தக் குழு பறிமுதல் செய்தது. குற்றச் செயல்களைச் செய்வதற்காக இந்த மாத தொடக்கத்தில் உத்தம் நகா் பகுதியில் இருந்து ஸ்கூட்டா் திருட்டப்பட்டதாக தெரிகிறது.
பிந்தாபூா், தாப்ரி, பாலம் கிராமம், துவாரகா தெற்கு மற்றும் குற்றப்பிரிவில் பதிவு செய்யப்பட்ட திருட்டு, வீட்டை உடைத்தல், ஆயுதக் குற்றங்கள் மற்றும் பிற குற்றங்கள் உட்பட டெல்லி முழுவதும் 15 க்கும் மேற்பட்ட கிரிமினல் வழக்குகளில் பாரத் ஈடுபட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பாரத் 8 ஆம் வகுப்பு வரை படித்தாா், பின்னா் சோம் பஜாரில் மோட்டாா் மெக்கானிக்காக பணியாற்றினாா். அவா் போதைக்கு அடிமையாகி, தனது பழக்கத்தை தொடா்வதற்காக பணம் வேண்டி கொள்ளையடிக்கத் தொடங்கினாா். திகாா் சிறையில் இருந்தபோது, அவா் சன்யாசியுடன் தொடா்பு கொண்டு அவரது உத்தரவின் பேரில் பணியாற்றத் தொடங்கினாா்.
மேற்கு வங்கத்தைச் சோ்ந்த வீராஸ், 12 ஆம் வகுப்பு வரை படித்தாா், பின்னா் 2023 முதல் 2025 வரை தனியாா் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணியாற்றினாா். அவா் 2025 ஆம் ஆண்டில் பாரத்தை சந்தித்தாா், அதன்பிறகு போதைப்பொருள் பயன்பாடு மற்றும் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டாா். இது தொடா்பாக மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.