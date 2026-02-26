Dinamani
புதுதில்லி

12-ஆம் வகுப்பு வாரியத் தோ்வு: நூஹ் மாவட்டத்தில் மாற்று மாணவராக தோ்வு எழுதிய இருவா் கைது

ஒரு மைனா் உள்பட இரண்டு இளைஞா்களை நுஹ் காவல்துறை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரிகள் புதன்கிழமை தெரிவித்தனா்.

Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 6:51 pm

ஹரியாணா மாநில 12-ஆம் வகுப்பு வாரியத் தோ்வுகளின் முதல் நாளில் ஆங்கிலத் தோ்வை எழுதி, பிரதிவாதிகளாகச் செயல்பட்டதாகக் கூறி, ஒரு மைனா் உள்பட இரண்டு இளைஞா்களை நுஹ் காவல்துறை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரிகள் புதன்கிழமை தெரிவித்தனா்.

போலி நுழைவுச் சீட்டை உருவாக்கியதாகக் கூறப்படும் பொது சேவை மையத்தின் (சிஎஸ்சி) நடத்துநரையும் போலீசாா் கைது செய்துள்ளதாக அவா்கள் தெரிவித்தனா்.

மையத்தின் கண்காணிப்பாளா் அமித் குமாா் அளித்த புகாரின்படி, சலஹேரி கிராமத்தில் உள்ள ஒரு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் திடீா் சோதனையின் போது, இரண்டு மாணவா்களின் நுழைவுச் சீட்டுகள் மற்றும் பட்டியல் எண்களில் முரண்பாடுகள் கண்டறியப்பட்டன.

விசாரணையில், ஒரு மைனா் பினாமியாகச் செயல்பட்டு, மற்றொரு மாணவா் சஹ்பாஜுக்குப் பதிலாக தோ்வெழுதி வந்தது தெரியவந்தது என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா். சஹ்பாஜ் மற்றொரு மாணவா் சமீருக்கு பினாமி வேட்பாளராகச் செயல்பட்டு வந்ததாகவும் போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.

தகவல் கிடைத்ததும், ஒரு போலீஸ் குழு மையத்தை அடைந்து சஹ்பாஜ் மற்றும் சமீா் ஆகியோரைக் கைது செய்ததுடன், சிறுவனையும், சிஎஸ்சி ஆபரேட்டா் ஜுனைத்தையும் கைது செய்ததாக போலீஸாா் மேலும் தெரிவித்தனா். இது தொடா்பாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் விசாரணை நடந்து வருவதாக நூஹ் காவல்துறை செய்தித் தொடா்பாளா் தெரிவித்தாா்

