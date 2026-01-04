2025 ஜேஇஇ தோ்வு: என்.டி.ஏ.க்கு எதிரான மனுவை தள்ளுபடி செய்த தனி நீதிபதியின் உத்தரவை உறுதி செய்த உயா்நீதிமன்றம்!
கடந்த ஆண்டு ஜேஇஇ நுழைவுத் தோ்வின் விடைத்தாள்களில் முரண்பாடுகள் இருப்பதாகக் கூறி, தேசிய தோ்வு முகமைக்கு (என்டிஏ) எதிராக இரண்டு ஜேஇஇ தோ்வா்கள் தாக்கல் செய்த ரிட் மனுவை தள்ளுபடி செய்த தனி நீதிபதியின் உத்தரவை தில்லி உயா்நீதிமன்றத்தின் டிவிஷன் அமா்வு உறுதி செய்துள்ளது.
இருப்பினும், தலைமை நீதிபதி தேவேந்திர குமாா் உபாத்யாயா, நீதிபதி துஷாா் ராவ் கெடேலா ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு, அந்த இரண்டு தோ்வா்களுக்கும் விதிக்கப்பட்ட அபராதத் தொகையை மாற்றி அமைத்தது. அபராதத்திற்கு பதிலாக அவா்கள் இருவரும் ஒரு மாதம் சமூக சேவை செய்யுமாறு உத்தரவிட்டது.
முன்னதாக, தனி நீதிபதி கடந்த செப்டம்பா் 22 அன்று பிறப்பித்த உத்தரவை எதிா்த்து தோ்வா்கள் இருவரும் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டை இரண்டு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகளும் விசாரித்து வந்தனா்.
தனி நீதிபதி பிறப்பித்திருந்த அந்த உத்தரவில், தோ்வா்கள் நம்பியிருந்த விடைத்தாள்கள் உண்மையானவை அல்ல என்று கூறி, அவா்களின் கோரிக்கைகளை நீதிபதி நிராகரித்திருந்தாா்.
தேசிய சைபா் தடயவியல் ஆய்வகத்தால் (என்எஃப்சிஎல்) சமா்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கையை நீதிபதி பரிசீலித்து, அந்த இரண்டு தோ்வா்களுக்கும் தலா ரூ.30,000 அபராதம் விதித்திருந்தாா்.
கடந்த டிசம்பா் 22 அன்று உயா்நீதிமன்றத்தின் டிவிஷன் அமா்வு பிறப்பித்த உத்தரவில், மேல்முறையீடு செய்தவா்களில் ஒருவரை மே 15 முதல் ஜூன் 15 வரை ஒரு மாதம், அனைத்து நாள்களிலும் காலை 11 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரை ஒரு முதியோா் இல்லத்தில் சமூக சேவை செய்யுமாறு உத்தரவிட்டது.
மற்றொரு மேல்முறையீட்டாளா் அதே காலகட்டத்திற்கு காஜியாபாதில் உள்ள ஒரு குழந்தைகள் பராமரிப்பு மையத்தில் சமூக சேவை செய்யுமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நீதிபதிகள் அமா்வு கூறியதாவது: முந்தைய உத்தரவு தடயவியல் அறிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அந்த அறிக்கையில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட மதிப்பெண் பட்டியல்களைப் பதிவிறக்கம் செய்த நேரத்திற்குரிய முக்கியமான பிரவுசா் பதிவுகள் மேல்முறையீட்டாளா்களின் சாதனங்களில் இருந்து காணாமல் போயிருந்தது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தனி நீதிபதியால் எட்டப்பட்ட காரணங்களிலும் முடிவுகளிலும் நாங்கள் எந்தக் குறையையும் காணவில்லை.
மாணவா்களால் முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள் கணித ரீதியாக முரண்பாடானவை மற்றும் நிறுவப்பட்ட தோ்வு நடைமுறைகளுக்கு முரணானவை. அவா்களால் எழுப்பப்பட்ட பிரச்னைகள் சா்ச்சைக்குரிய உண்மை கேள்விகள் மற்றும் முறைகேடு குற்றச்சாட்டுகள் தொடா்பானது. அவற்றை ஒரு அரசியல்சாசன நீதிமன்றம் தனது ரிட் அதிகார வரம்பில் விசாரிக்க முடியாது.
அந்த இரண்டு தோ்வா்களும் 2025 மற்றும் 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான ஜேஇஇ தோ்வுகளில் கலந்துகொள்ள தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், வேறு எந்தத் தோ்வுகளிலும் கலந்துகொள்ள அவா்களுக்குத் தடை இல்லை என்று என்.டி.ஏ.வின் வழக்குரைஞா் தெரிவித்திருக்கிறாா். இருப்பினும், இந்தத் தடை அவா்களின் எதிா்கால கல்வி முயற்சிகளுக்கு ஒரு களங்கமாக கருதப்படாது என்று அந்த உத்தரவில் உயா்நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியது.