கிழக்கு தில்லியில் எல்பிஜி சிலிண்டா் வெடித்தத்தில் தீ விபத்து! தீயணைப்பு வீரா்கள் மூவா் காயம்!!
கிழக்கு தில்லியின் மண்டாவலி பகுதியில் உள்ள பல மாடிக் குடியிருப்புக் கட்டடத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்பிஜி சிலிண்டா் வெடித்ததைத் தொடா்ந்து தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இந்தச் சம்பவத்தில் யாருக்கும் உயிா்ச் சேதம் ஏற்படவில்லை. இருப்பினும், தில்லி தீயணைப்பு சேவை துறையைச் சோ்ந்த மூன்று போ் தீயணைப்பு நடவடிக்கைகளின் போது காயமடைந்தனா்.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து பிற்பகல் 1 மணியளவில் அப்பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு வீட்டில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்டது. ஒரு எல்பிஜி சிலிண்டா் வெடித்ததை அடுத்து கட்டடத்தின் நான்காவது மாடியில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது என்று தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி கூறினாா்.
‘உடனடியாக தீயணைப்பு வாகனங்களுடன் சம்பவ இடத்திற்கு சென்றோம். இருப்பினும், மதியம் 1.50 மணியளவில், தீயணைப்பு நடவடிக்கையின் போது, மற்றொரு எல்பிஜி வெடிப்பு ஏற்பட்டதாகவும், இதன் விளைவாக தீயணைப்பு ஊழியா்கள் காயமடைந்ததாகவும் நிலைய அதிகாரி தெரிவித்தாா்‘ என்று அந்த அதிகாரி மேலும் கூறினாா்.
இதையடுத்து, மேலும் மூன்று தண்ணீா் வண்டிகள் மற்றும் ஒரு தண்ணீா் பவுசா் சம்பவ இடத்தில் நிறுத்தப்பட்டன. ‘பிற்பகல் 2.05 மணியளவில், தீ கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது’ என்று மற்றொரு தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி கூறினாா். காயமடைந்த பணியாளா்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா். எல்பிஜி சிலிண்டா் வெடித்ததற்கான சரியான காரணம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை.