தெரு நாய்கள் பிரச்சினை: ஆா்வலா்கள், குடிமக்கள் ஜந்தா் மந்தரில் போராட்டம்! சட்டபூா்வமான கொள்கைக்கு அழைப்பு!
தெரு நாய்களைப் பொது இடங்களில் இருந்து அகற்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் சமீபத்திய உத்தரவை எதிா்த்து, ஆதார அடிப்படையிலான, சட்டபூா்வமான மற்றும் மனிதாபிமானக் கொள்கையைக் கோரி, நாய் பிரியா்கள், நிபுணா்கள் மற்றும் ஆா்வலா்கள் தில்லி ஜந்தா் மந்தரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
ஜனவரி 7- ஆம் தேதி இந்த விவகாரம் குறித்து உச்சநீதிமன்றத்தின் அடுத்த விசாரணைக்கு முன்னதாக, ’செய் அல்லது செத்து மடி’ என்ற பதாகையின் கீழ் கூடிய போராட்டக்காரா்கள், சமூக நாய்களை பெருமளவில் அகற்றுதல் மற்றும் சிறைப்பிடித்தல் உத்தரவுகளை உடனடியாக நிறுத்தக் கோரினா்.
‘படுகொலையை நிறுத்து, ஒவ்வொரு உயிரும் முக்கியம்’ போன்ற வாசகங்கள் கொண்ட பதாகைகளை ஆா்ப்பாட்டக்காரா்கள் ஏந்திச் சென்றனா்.
மும்பை, சென்னை, பெங்களூரு, கொல்கத்தா, ஹைதராபாத் மற்றும் திருவனந்தபுரம் உள்பட நாடு முழுவதும் 50-க்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் ஒரே நேரத்தில் ஆா்ப்பாட்டங்கள் நடந்ததாக அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
நவம்பா் 7, 2025 அன்று, உச்சநீதிமன்றம் ரயில் நிலையங்கள், பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள், பேருந்து நிறுத்தங்கள் மற்றும் பிற பொதுப் பகுதிகளில் இருந்து அனைத்து தெருநாய்களையும் அகற்றி, விலங்கு பிறப்பு கட்டுப்பாடு (ஏபிசி) விதிகளின்படி கருத்தடை மற்றும் தடுப்பூசிக்குப் பிறகு ‘நியமிக்கப்பட்ட தங்குமிடத்திற்கு’ மாற்ற உத்தரவிட்டது.
தெருநாய்களை பெருமளவில் அகற்றுதல் மற்றும் அடைத்து வைப்பதில் அறிவியல் பூா்வமான அணுகுமுறை இல்லை என்று பொது சுகாதார நிபுணா்கள், கால்நடை மருத்துவா்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளதாக போராட்டக்காரா்கள் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளனா்.
இந்த நடவடிக்கைகள் வெறிநாய் கட்டுப்பாட்டு முயற்சிகளை பலவீனப்படுத்தும்; நகா்ப்புற சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளை சீா்குலைக்கும்; மேலும் குறைந்த வருமானம் மற்றும் பின்தங்கிய சமூகங்களை விகிதாசார ரீதியாக பாதிக்கும் என்று அவா்கள் கூறினா்.
‘தற்போதைய சுயமாக நடவடிக்கை எடுக்க வழிவகுத்த ஒரு ஊடக அறிக்கை, ஒரு குழந்தையின் துயர மரணத்திற்கு ரேபிஸ் தான் காரணம் என்று தவறாகக் கூறியது. பின்னா் இந்தக் கூற்று அதிகாரப்பூா்வ பதிவுகளால் முரண்பட்டது. திருத்தம் இருந்தபோதிலும், ஆரம்பகால தவறான தகவல் மில்லியன் கணக்கான விலங்குகள் மற்றும் மக்களைப் பாதிக்கும் பரந்த வழிகாட்டுதல்களுக்கான உணா்ச்சி மற்றும் அரசியல் அடித்தளமாக மாறியது.
நிபுணா்களின் கூற்றுப்படி, ரேபிஸ் எதிா்ப்பு தடுப்பூசியுடன் கூடிய விலங்கு பிறப்பு கட்டுப்பாடு பெரும்பாலான மாநிலங்களில் தொற்றுநோயியல் தாக்கத்திற்குத் தேவையான அளவில் ஒருபோதும் செயல்படுத்தப்படவில்லை.
மாநில அரசுகள் சமா்ப்பித்த பிரமாணப் பத்திரங்கள் உலகளாவிய அளவுகோல்களை விட மிகக் குறைவாகவே கவரேஜ் அளவைக் காட்டுகின்றன. எனவே இதை ‘ஏபிசி- இன் தோல்வி‘ என்று வகைப்படுத்துவது தவறானது; தோல்வியடைந்தது செயல்படுத்தல்தான். அதன் பின்னால் உள்ள கொள்கை அல்லது அறிவியல் அல்ல என்று நிபுணா்கள் அறிக்கையில் தெரிவித்தனா்.
இதற்கிடையில், மீரா நாயா், ஸ்வாரா பாஸ்கா், மாா்க் டல்லி மற்றும் தாடி பதம்ஜி போன்ற முக்கிய நபா்கள் உள்பட இந்தியா முழுவதிலுமிருந்து 2,000-க்கும் மேற்பட்ட குடிமக்கள் மருத்துவா்கள், பொது சுகாதார நிபுணா்கள், கால்நடை மருத்துவா்கள், விஞ்ஞானிகள், விலங்கு நடத்தை நிபுணா்கள் மற்றும் ஜோா்ஜென்டேரியா்கள், சுற்றுச்சூழல் ஆா்வலா்கள், சுற்றுச்சூழல் ஆா்வலா்கள் ஆகியோருடன் ஒரு கடிதத்தில் கையொப்பமிட்டனா் என்று அறிக்கை கூறியது.
கையொப்பமிட்டவா்கள் சுற்றுச்சூழல் சீா்குலைவுகள், கடுமையான பொது சுகாதார அபாயங்கள் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் நிதிச் சுமை குறித்து எச்சரித்தனா். இந்தக் கொள்கை பொதுப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் என்பதற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
தில்லியில் உள்ள ஜந்தா் மந்தரில் நடந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் அம்பிகா சுக்லா, கௌரி மௌலேகி, மனவி ராய், கௌரி பூரி, யோகிதா பயானா மற்றும் மகா சிங் சா்மா உள்ளிட்ட பொது சுகாதாரம், விலங்கு நலன் மற்றும் சிவில் சமூகத்தைச் சோ்ந்த முக்கிய பேச்சாளா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
குடியிருப்பாளா்கல் நலச் சங்கத் தலைவா்கள் மற்றும் விலங்கு ஆா்வலா்கள் பலா் ஆா்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டனா். அதே நேரத்தில் இசைக்கலைஞா்கள் மோஹித் சௌகான் மற்றும் ராகுல் ராம் ஆகியோா் ஒற்றுமையுடன் நிகழ்ச்சி நடத்தினா்.
‘இது பொதுப் பாதுகாப்புக்கு எதிரான போராட்டம் அல்ல; ஆனால், அறிவியல், பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் இரக்கத்தின் மூலம் அதைப் பாதுகாப்பதற்கான அழைப்பு‘ என்று ஒரு போராட்டக்காரா் கூறினாா்.
சமூக நாய்களை பெருமளவில் அகற்றுதல் மற்றும் அடைத்து வைப்பதை உடனடியாக நிறுத்தவும். ‘கால்நடை மருத்துவா்கள், தொற்றுநோயியல் நிபுணா்கள், பொது சுகாதார நிபுணா்கள், சூழலியல் வல்லுநா்கள் மற்றும் விலங்கு நடத்தை விஞ்ஞானிகளுடன் உச்சநீதிமன்றத்தில் அா்த்தமுள்ள விசாரணைகள்‘ நடத்தவும் போராட்டக்காரா்கள் அழைப்பு விடுத்தனா். முறையான நிதி, கண்காணிப்பு மற்றும் செயல்படுத்தலுடன் ஆதார அடிப்படையிலான நிா்வாகத்திற்குத் திரும்ப அவா்கள் கோரினா்.