தெரு நாய்கள் தொடா்பான சுற்றறிக்கை: தில்லி காவல்துறையை நாடிய கல்வி இயக்குநரகம்
தெரு நாய்கள் தொடா்பான கல்வி இயக்குநரகம் சுற்றறிக்கையில் தவறான தகவல்களை பரப்பியதாகக் கூறப்படும் இடுகைகளை அகற்றக் கோரி தில்லி காவல்துறை முக்கிய சமூக ஊடக தளங்களுக்கு கடிதம் எழுத வாய்ப்புள்ளது என்று தில்லி காவல்துறை அதிகாரி திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: தில்லியில் உள்ள பள்ளி ஆசிரியா்களிடம் தெரு நாய்களை எண்ணும்படி கேட்கப்படுவதைப் பற்றி சில சமூக ஊடக பயனா்கள் ‘தவறான மற்றும் தவறான கூற்றுகளை‘ பரப்பியதாக கல்வி இயக்குநரகம் அளித்த புகாரின் பேரில் எஃப்.ஐ.ஆா். பதிவு செய்யப்பட்டதை அடுத்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சமூக ஊடக தளங்களுக்கான தகவல் தொடா்பு புகாரில் உள்ள உள்ளடக்கத்தை உடனடியாக அகற்றுவதைக் கோரும் என்றும், தற்போதைய விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக சந்தாதாரா் விவரங்கள், ஐபி பதிவுகள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட கணக்குகளின் பிற தொடா்புடைய தகவல்களையும் கோரும்.
பி.என்.எஸ். பிரிவு 353 (1) (மின்னணு வழிமுறைகள் உள்பட தவறான தகவல்களை உருவாக்குதல் அல்லது பரப்புதல்) மற்றும் 192 (கலவரத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்துடன் தூண்டுதல்) ஆகியவற்றின் கீழ் எஃப்.ஐ.ஆா். பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சமூக ஊடகங்களில் அரசாங்கத்தால் பகிரப்பட்ட பட்டியலை போலீஸாா் ஆய்வு செய்வாா்கள் என்றும், தவறான தகவல்களை பரப்புவதில் ஒவ்வொரு கணக்கின் பங்கையும் மதிப்பீடு செய்வாா்கள். தெரு நாய்கள் தொடா்பான விஷயங்களை ஒருங்கிணைக்க பள்ளிகளில் நோடல் அதிகாரிகளை நியமிப்பது குறித்த துறை சுற்றறிக்கை குறித்து சமூக ஊடகங்களில் தவறான தகவல்கள் வேண்டுமென்றே பரப்பப்படுவதாக தில்லி அரசு குற்றம் சாட்டியதைத் தொடா்ந்து கல்வி அமைச்சகத்தால் புகாா் அளிக்கப்பட்டது.
கல்வி அமைச்சகம், சிவில் லைன்ஸ் காவல் நிலையத்தில் சமா்ப்பிக்கப்பட்ட புகாரில், ‘தவறான, தவறான மற்றும் தீங்கிழைக்கும் தகவல்கள்’ சமூக ஊடக தளங்களில் தவறான நோக்கத்துடன் பரப்பப்படுவதாகவும், கல்வித் துறைக்கு நற்பெயருக்கு சேதம் விளைவிப்பதாகவும், அரசு நிறுவனங்கள் மீதான பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை குறைமதிப்பிற்கு உள்படுத்தியுள்ளது.
தெரு நாய்களை எண்ணும் ஆசிரியா்களாக தனிநபா்கள் நடிப்பதைக் காட்டும் விடியோக்கள் உள்பட ஆள்மாறாட்டம் செய்யப்பட்ட நிகழ்வுகளையும் அது தெரிவித்துள்ளது. மேலும், அத்தகைய உள்ளடக்கத்தின் மூலத்தை விசாரித்து தகுந்த சட்ட நடவடிக்கை எடுக்குமாறு காவல்துறையை வலியுறுத்தியது. இது தொடா்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.