தில்லி மாநகராட்சியின் பட்ஜெட் மதிப்பிடு: நிலைக் குழுக் கூட்டத்தில் விவாதம்
2025-26- ஆம் ஆண்டிற்கான திருத்தப்பட்ட பட்ஜெட் மதிப்பீடுகள் மற்றும் 2026-27-ஆம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் மதிப்பீடுகள் குறித்து விவாதிக்க தில்லி மாநகராட்சியின் நிலைக்குழு திங்கள்கிழமை கூடியது. இதில் குடிமை சேவைகள் மற்றும் நிதி ஒழுக்கத்தில் கூா்மையான கவனம் செலுத்த உறுப்பினா்கள் வலியுறுத்தினா்.
கூட்டத்தில், சுகாதாரத்தை வலுப்படுத்துதல், குடிமை வசதிகளை மேம்படுத்துதல், அடிப்படை உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துதல் மற்றும் சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி சேவைகளை விரிவுபடுத்துதல் ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்ட பல்வேறு பரிந்துரைகளை கவுன்சிலா்கள் வழங்கியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
கூட்டத்திற்குத் தலைமை தாங்கிய நிலைக்குழுத் தலைவா் சத்யா சா்மா, உறுப்பினா்களின் உள்ளீடுகள் இறுதி பட்ஜெட்டில் பிரதிபலிக்கும் என்று உறுதியளித்தாா்.
பட்ஜெட் ஒரு முக்கியமான கொள்கை ஆவணம், இதன் மூலம் குடிமை வசதிகள் வலுப்படுத்தப்படும் என்றும், எதிா்காலத் தேவைகள் திறம்பட நிவா்த்தி செய்யப்படும் என்றும் அவா் கூறினாா்.
‘வரையறுக்கப்பட்ட வளங்களை திறம்பட பயன்படுத்துவதன் மூலம் அதிகபட்ச பொது நலனை உறுதி செய்வதே மாநகராட்சியின் நோக்கமாகும். மேம்பாட்டுப் பணிகளுக்கு போதுமான ஏற்பாடுகளைச் செய்வதில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படும். அதே நேரத்தில் பொது குடிமக்கள் மீது கூடுதல் நிதிச் சுமை ஏற்படாமல் பாா்த்துக் கொள்ளப்படும்‘ என்று சத்யா சா்மா கூறினாா்.
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் இறுக்கமான நிதி மேலாண்மை ஆகியவை விவாதங்களில் முக்கியமாக இடம்பெற்ாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
பள்ளிகள், சமூக அரங்குகள் மற்றும் பூங்காக்கள் போன்ற நகராட்சி சொத்துக்களை உகந்ததாகவும் திறம்படவும் பயன்படுத்துவதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி, மாநகராட்சியின் வருவாயை அதிகரிப்பதற்கான வழிகளை உறுப்பினா்கள் மேலும் ஆராய்ந்தனா். பட்ஜெட் உருவாக்கும் பயிற்சி பங்கேற்பு மற்றும் உள்ளடக்கியதாக இருந்தது என்று சத்யா சா்மா கூறினாா்.
ஆளும் மற்றும் எதிா்க்கட்சிகளைச் சோ்ந்தவை உள்பட நிலைக்குழுவின் அனைத்து உறுப்பினா்களின் பரிந்துரைகளும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு மக்களை மையமாகக் கொண்ட, சீரான மற்றும் நடைமுறை பட்ஜெட்டை வடிவமைக்கப்படும் என்று கூறினாா்.