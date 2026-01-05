கடனை திரும்ப பெறுவதற்காக கடத்தப்பட்ட நபா் மீட்பு: ஒருவா் கைது
வாங்கிய கடனை திரும்பப்பெற வடமேற்கு தில்லியில் ஒரு நபரை கடத்திச் சென்றது தொடா்பாக மகாராஷ்டிராவில் இருந்து 40 வயது நபா் ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தில்லி காவல் துறை அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: மஹாராஷ்டிராவின் ஜல்னா மாவட்டத்தில் வசிக்கும் கியானேஷ்வா் சவன் (40) என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், குட்டு சரோஜ் கடத்தப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டாா்.
ஆசத்பூா் மண்டிக்கு எதிரே உள்ள பஞ்ச்வதி அருகே ஒரு காரில் சரோஜ் அடையாளம் தெரியாத நபா்களால் கடத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுவது குறித்து டிசம்பா் 27 ஆம் தேதி பி. சி. ஆா் அழைப்பு வந்தது. ஆரம்பத்தில், அழைப்பாளரால் கூடுதல் விவரங்களை வழங்க முடியவில்லை, அதைத் தொடா்ந்து அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
டிசம்பா் 29 ஆம் தேதி, ஒரு புகாா்தாரா் காவல்துறையை அணுகி, ஆதா்ஷ் நகரில் வசிக்கும் அவரது நண்பா் குட்டு சரோஜ், டிசம்பா் 27 ஆம் தேதி இரவு 7.30 மணியளவில் பஞ்ச்வதி, ஆசத்பூா் மண்டி அருகே கடத்தப்பட்டதாக புகாா் அளித்தாா். மகாராஷ்டிராவின் ஜல்னாவில் வசிக்கும் ராஜாராம் என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களில் ஒருவா் பாதிக்கப்பட்டவரின் விடுதலைக்காக பணம் கோரியதாகவும் அவா் குற்றம் சாட்டினாா்.
பி. என். எஸ் இன் பிரிவுகள் 140 (3) (கொலை அல்லது மீட்கும் பொருட்டு கடத்தல் அல்லது கடத்தல் போன்றவை) மற்றும் 3 (5) (கூட்டு பொறுப்பு) ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
விசாரணையின் போது, 50 க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமராக்களில் இருந்து காட்சிகளை போலீஸாா் பகுப்பாய்வு செய்தனா். இதில் பாதிக்கப்பட்டவா் ஒரு காரில் இரண்டு நபா்களால் கடத்தப்பட்டதைக் காட்டியது. மகாராஷ்டிரா பதிவு எண்ணைக் கொண்ட காா் அடையாளம் காணப்பட்டு ஜல்னா மாவட்டத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பின் அடிப்படையில், ஒரு போலீஸ் குழு மகாராஷ்டிராவுக்குச் சென்று, டிசம்பா் 31 மற்றும் ஜனவரி 1 ஆகிய தேதிகளில் இடைப்பட்ட இரவில், மாவட்டத்தில் உள்ள பனேவாடி கிராமத்தில் உள்ள தொலைதூர பண்ணைப் பகுதியில் இருந்து பாதிக்கப்பட்டவரை மீட்டது. இந்த நடவடிக்கையின் போது சவன் கைது செய்யப்பட்டாா். உள்ளூா்வாசிகள் போலீஸ் நடவடிக்கையைத் தடுக்க முயன்ால், பாதிக்கப்பட்டவரின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படக்கூடும் என்பதால் இந்த நடவடிக்கை சவாலானது. ஆனால் குழு அவரை பாதுகாப்பாக மீட்டு குற்றம் சாட்டப்பட்டவரைக் கைது செய்ய முடிந்தது.
விசாரணையின் போது, சவன் தனது சகோதரா் ராஜாராம் மற்றும் மற்றொரு கூட்டாளியான அம்பாட்டைச் சோ்ந்த சோம்நாத் உதடாங்கே ஆகியோருடன் குற்றத்தைச் செய்ததாக ஒப்புக்கொண்டாா். பாதிக்கப்பட்டவா் எடுத்த நிலுவையில் உள்ள கடன் தொடா்பான பணத்தை மீட்டெடுப்பதற்காக கடத்தல் நடத்தப்பட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் வெளிப்படுத்தினாா். மீதமுள்ள குற்றவாளிகளைக் கண்டுபிடித்து கைது செய்வதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.