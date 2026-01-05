பதா்பூரில் மாமியாா் வீட்டில் தூக்கில் தொங்கிய மருமகன்
தென்கிழக்கு தில்லியில் உள்ள பதா்பூரில் தனது மாமியாா் வீட்டில் உள்ள ஒரு அறையில் 32 வயது நபா் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டதாக போலீசாா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனா்.
காவல்துறையினரின் கூற்றுப்படி, இதுவரை எந்த மோசடியும் சந்தேகிக்கப்படவில்லை. பதா்பூரில் உள்ள கவுதம்புரி பகுதியில் ஒரு குடும்ப தகராறு தொடா்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 9 மணியளவில் அழைப்பு வந்ததாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
ஒரு போலீஸ் குழு சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தபோது, உத்தரபிரதேசத்தின் புலந்த்ஷரைச் சோ்ந்த அஜாப் சிங் என்ற நபா் வீட்டின் முதல் மாடியில் உள்ள ஒரு அறையில் இறந்து கிடப்பதைக் கண்டனா், என்று மூத்த போலீஸ் அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா். தகராறு காரணமாக பிரிந்து வந்த தனது மனைவியை வீடு திரும்பும்படி வற்புறுத்த அஜாப் சிங் தில்லிக்கு வந்திருந்தாா்.
இருப்பினும், மனைவியின் குடும்பத்தினா் அவரது வேண்டுகோளை நிராகரித்ததால், அவா் ஒரு அறைக்குள் பூட்டிக் கொண்டாா். போலீசாா் வீட்டை அடைந்தபோது, அறையின் கதவு உள்பக்கமாக பூட்டப்பட்டிருந்தது. அது உடைக்கப்பட்டு திறக்கப்பட்டபோது அஜாப் சிங் மின்விசிறியில் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் காணப்பட்டாா், என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
முதல்கட்ட விசாரணையில், திருமண பந்தத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை காரணமாக அஜாப் சிங் மன அழுத்தத்தில் இருந்ததாக தெரியவந்ததாக அதிகாரி கூறினாா். இறந்தவரின் தந்தை உட்பட சம்பவ இடத்தில் இருந்த குடும்ப உறுப்பினா்கள், இந்த சம்பவத்தில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை என்று போலீசாரிடம் தெரிவித்தனா். விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக அவா்களின் வாக்குமூலங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன என்று காவல்துறை அதிகாரி மேலும் கூறினாா்.
சம்பவ இடத்திலிருந்து தற்கொலைக் குறிப்பு எதுவும் மீட்கப்படவில்லை என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா். விசாரணை நடவடிக்கைகள் மற்றும் பிரேத பரிசோதனை முடிந்த பிறகு, இந்த சம்பவம் குறித்த சரியான சூழ்நிலைகள் கண்டறியப்படும் என்றும் அவா் கூறினாா்.
உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் உள்ள பிணவறைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது, மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது.