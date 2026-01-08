தில்லி கலவர வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் ஜாமீன் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல்
நமது நிருபா்
தில்லியில் 2020-இல் நடந்த கலவர சதி வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஐந்து பேருக்கு உச்சநீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கிய நிலையில், இந்த வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட மற்றொருவா் தில்லி நீதிமன்றத்தில் புதிய ஜாமீன் மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளாா்.
உச்சநீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கிய 5 பேரில் ஒருவரைப் போலவே தானும் இதே போன்ற குற்றச்சாட்டுகளை எதிா்கொள்வதாகவும், எனவே தனக்கும் ஜாமீன் வழங்க வேண்டுமென மனுவில் அவா் கோரிக்கை வைத்துள்ளாா்.
குடியுரிமை திருத்த சட்ட எதிா்ப்பு கூட்டத்தின் ஏற்பாட்டாளா்கள் மற்றும் பேச்சாளா்கள் என்று கூறப்படும் 11 பேரில் ஒருவரான சலீம் மாலிக் என்ற முன்னா இந்த ஜாமீன் மனுவை தாக்கல் செய்தாா். இவா் மீது குற்றவியல் சதி குற்றச்சாட்டின் கீழ் நீதிமன்றம் குற்றச்சாட்டுகளை பதிவு செய்துள்ளது.
கூடுதல் அமா்வு நீதிபதி சமீா் பாஜ்பாய் முன் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில், இதே போன்ற குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட மற்றொருவருக்கு உச்சநீதிமன்றம் திங்களன்று ஜாமீன் வழங்கியதாகவும், அதனடிப்படையில் தனக்கும் வழங்க வேண்டும் எனவும் அவா் கோரியுள்ளாா் .
சலீம் மாலிக்கிற்கு எதிரான வழக்கு, அவரை சந்த் பாக் போராட்டக் களத்தில் நடந்த கூட்டங்களுடன் தொடா்புடைய உள்ளூா் செயற்பாட்டாளா் என்று கூறியது. இது ஜனவரி 5- ஆம் தேதி உச்சநீதிமன்றத்தால் ஜாமீன் வழங்கப்பட்டவா்களில் ஒருவரான சலீம் கானைப் போன்றது.
இந்த ஏற்பாட்டாளா்கள் முகமது சலீம் கான், சலீம் மாலிக், முகமது ஜலாலுதீன் என்கிற குட்டு பாய், ஷாநவாஸ், ஃபுா்கான், முகமது அயூப், முகமது யூனுஸ், அதா் கான், தபசும், முகமது அயாஸ் மற்றும் அவரது சகோதரா் காலித் ஆகியோா் ஆவா்.
சலீம் மாலிக்கின் ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணையை ஜனவரி 8 -ஆம் தேதிக்கு நீதிமன்றம் பட்டியலிட்டது.
வடகிழக்கு தில்லியின் பஜன்புரா பகுதியில் உள்ள ஒரு காா் ஷோரூமில் பிப்ரவரி அன்று சலீம் மாலிக் தீ வைப்பில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஜனவரி 5, 2025 தேதியிட்ட உச்சநீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட உத்தரவின்படி, இணை குற்றவாளி முகமது சலீம் கானுக்கு வழங்கப்பட்ட ஜாமீனுக்கு சமமான நிலையில், தானும் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்று மனுதாரா் கோரியுள்ளாா்.
உச்ச நீதிமன்றம் திங்களன்று ஐந்து குற்றவாளிகளான குல்ஃபிஷா பாத்திமா, மீரான் ஹைதா், ஷிஃபா உா் ரெஹ்மான், முகமது சலீம் கான் மற்றும் ஷதாப் அகமது ஆகியோருக்கு ஜாமீன் வழங்கியது. அதே நேரத்தில் வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அனைவரும் ஒரே நிலையில் இல்லை என்று கூறி உமா் காலித் மற்றும் ஷா்ஜீல் இமாமுக்கு ஜாமீன் வழங்க மறுத்தது.
வழக்கில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 20 பேரில், இருவா் இன்னும் தலைமறைவாக உள்ளனா். மீதமுள்ள 18 போ் கடந்த காலத்தில் வழக்கில் ஜாமீன் கோரி விண்ணப்பித்திருந்தனா்.
18 பேரில், மாலிக், ஷா்ஜீல் இமாம், உமா் காலித், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் முன்னாள் தலைவா் தாஹிா் உசேன், அதா் கான், தஸ்லீம் அகமது மற்றும் காலித் சைஃபி உள்ளிட்ட ஏழு போ் இன்னும் சிறையில் உள்ளனா். தாஹிா் உசேன் ஜாமீன் மனு கா்கா்டூமா நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.
சலீம் மாலிக் மீது ஜூலை 24, 2023 அன்று குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. விசாரணையின் இறுதிக் கட்டத்தில் அவரை விடுவிப்பது தகுதியற்றது என்று விசாரணை நீதிமன்றம் கூறியது.
உச்ச நீதிமன்றம் 5 பேருக்கு ஜாமீன் வழங்கும்போது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களுக்கு பல நிபந்தனைகளை விதித்தது.
ஐந்து பேரும் தேசியத் தலைநகா் தில்லி பிரதேசத்திற்குள் இருக்கவும், விசாரணை நீதிமன்றத்தின் முன் அனுமதியின்றி தில்லி எல்லைகளை விட்டு வெளியேறக்கூடாது என்றும் உத்தரவிட்டது.
சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் உமா் காலித் மற்றும் ஷா்ஜீல் இமாம் மீது முதன்மையான வழக்கு இருப்பதாக நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமாா் மற்றும் என்.வி. அஞ்சாரியா ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு தெரிவித்தது.