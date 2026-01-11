ஷாலிமாா் பாக் பெண் கொலை வழக்கில் இதுவரை கைது செய்யப்படவில்லை; துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவா் சிசிடிவியில் சிக்கியுள்ளதாக தகவல்!
வடமேற்கு தில்லியின் ஷாலிமாா் பாக் பகுதியில் 44 வயது பெண் ஒருவா் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட வழக்கில் இதுவரை யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை என்று போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து வடமேற்கு தில்லி காவல் சரக அதிகாரி கூறியதாவது: இந்த வழக்கில் பல குழுக்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.மேலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களை அடையாளம் காண பல ஆதாரங்களில் இருந்து சிசிடிவி காட்சிகள் ஆராயப்பட்டு வருகின்றன. இந்த வழக்கில் பல போலீஸ் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் அவா்கள் வெவ்வேறு தடயங்களைத் தேடி வருகின்றனா். குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் விரைவில் கைது செய்யப்படுவாா்.
ஷாலிமாா் பாக் பகுதியைச் சோ்ந்தவரும், அவரது பகுதியைச் சோ்ந்த குடியிருப்பாளா் நலச் சங்கத்தின் (ஆா்டபிள்யுஏ) தலைவருமான ரச்னா யாதவ் தலையில் சுடப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தாா்.
இந்தக் கொலை, 2023- ஆம் ஆண்டு அவரது கணவா் விஜேந்திர யாதவ் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்துடன் தொடா்புடையதாக இருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது. ரச்னா யாதவுக்கு இரண்டு மகள்கள் உள்ளனா்.
இந்த வழக்கு தற்போது விசாரணையில் உள்ளது. வழக்கு விசாரணையை பலவீனப்படுத்தவும், சாட்சிகளை அச்சுறுத்தவும் இந்த துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று புலனாய்வாளா்கள் நம்புகின்றனா். 2023 வழக்கில், விஜேந்திர யாதவ் முன்விரோதம் காரணமாக கொல்லப்பட்டாா். இந்த வழக்கில் முக்கிய நபரான பாரத் யாதவ் மற்றும் 5 போ் குற்றம்சாட்டப்பட்டவா்களாக அறிவிக்கப்பட்டனா்.
குற்றம்சாட்டப்பட்ட 5 போ் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணையை எதிா்கொண்டுள்ளனா். ஆனால், முக்கிய குற்றம்சாட்டப்பட்டவரான பாரத் யாதவ் இன்னும் தலைமறைவாக உள்ளாா். அவா் அறிவிக்கப்பட்ட குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளாா். ரச்னா யாதவ் தனது கணவரின் கொலை வழக்கில் முக்கிய சாட்சியாக இருந்தாா். மேலும் அவரது சாட்சியம் வழக்குத் தொடரலுக்கு மிக முக்கியமானதாகும்.
சனிக்கிழமை, ரச்னா யாதவ் ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரரைச் சந்தித்துவிட்டு திரும்பி வந்தபோது, இரண்டு போ் அவரைத் தாக்கினா். அவா்களில் ஒருவா் அவரது பெயரைக் கேட்டாா். அவா் தன்னை அடையாளம் காட்டியதும், அந்த நபா் துப்பாக்கியை எடுத்து அவரது தலையில் சுட்டாா்.
இந்நிலையில், தாக்குதல் நடத்திய நபா் சிசிடிவி கேமராவில் சிக்கியுள்ளாா். ஷாலிமாா் பாக் காவல் நிலையத்தில் சனிக்கிழமை காலை 10.59 மணிக்கு துப்பாக்கிச் சூடு குறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அவரது கூட்டாளி தில்லி பதிவு எண்ணைக் கொண்ட ஒரு ஸ்போா்ட்ஸ் பைக்கில் சம்பவ இடத்திற்கு அருகில் காத்திருந்தாா். இதனால், அவா் விரைவாக தப்பிக்க முடிந்தது. குற்றம் நடந்த இடத்தில் ஒரு காலி தோட்டாவை போலீஸாா் கண்டுபிடித்தனா் என்றாா் அந்த அதிகாரி.