தில்லி யமுனை நதியில் பிப்ரவரி முதல் ஆடம்பர கப்பல் பயணம அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா தகவல்
புது தில்லி: பிப்ரவரி முதல் தில்லிவாசிகள் யமுனை நதியில் சா்வதேச தரத்திலான ஆடம்பர கப்பல் பயணத்தை அனுபவிக்க முடியும். நகர அரசு அதன் ஆற்றங்கரை சுற்றுலா மற்றும் பொழுதுபோக்குத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 40 இருக்கைகள் கொண்ட கப்பல் பயணத்தை தொடங்க உள்ளது என்று தில்லி சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா திங்களன்று தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து மும்பை சென்றிருந்த அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா கூறியதாவது: இந்த கப்பல் பயணம் கிட்டத்தட்ட தயாராக உள்ளது. ஜனவரி 20 அன்று மும்பையிலிருந்து தில்லிக்கு கொண்டு செல்லப்படும். பயணம் மூன்று முதல் நான்கு நாள்கள் ஆகும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது, அதன் பிறகு இயந்திரம் தேசியத் தலைநகரில் நிறுவப்படும்.
இந்த கப்பல் பயணம் கிட்டத்தட்ட முடிந்தது. நான் அதை நேரில் ஆய்வு செய்ய மும்பைக்கு வந்துள்ளேன். அது தில்லியை அடைந்ததும், மீதமுள்ள தொழில்நுட்ப பணிகள் நிறைவடைந்து பிப்ரவரியில் தொடங்கப்படும்.
யமுனை நதியில் இயங்கும் மற்றும் ஒரு மணி நேர சுற்று பயணங்களை வழங்கும் இந்த கப்பல் சேவையை முதல்வா் ரேகா குப்தா தொடங்கி வைப்பாா் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
இந்தக் கப்பல் பயணம் 40 பயணிகள் அமரக்கூடியதாக இருக்கும். மேலும் இசை, பொழுதுபோக்கு மற்றும் உணவு சேவைகள் போன்ற வசதிகளை வழங்கும். இந்த திட்டம் யமுனை நதிக்கரையில் ஒரு பொழுதுபோக்கு மற்றும் ஓய்வு மையத்தை உருவாக்கும் பரந்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.
இது ஒரு கப்பல் சேவையுடன் மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்படாது. நீா் விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஒரு முழுமையான ஓய்வு மண்டலமும் கப்பல் முனையத்தில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தில்லி மக்களுக்கு மலிவு விலையில் சா்வதேச சொகுசு அனுபவத்தை வழங்குவதே இதன் நோக்கம் ஆகும்.
இந்த முயற்சி தில்லி குடியிருப்பாளா்கள் கோவா போன்ற பிரபலமான சுற்றுலாத் தலங்களில் கிடைக்கும் அனுபவங்களைப் போன்ற அனுபவங்களை நகரத்திற்கு வெளியே பயணம் செய்யாமல் அனுபவிக்க அனுமதிக்கும் என்றாா் கபில் மிஸ்ரா.
தில்லி அரசு அதன் நதி புத்துணா்ச்சி மற்றும் சுற்றுலா மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக யமுனையில் ஒரு கப்பல் சேவையை அறிவித்திருந்தது. இந்தத் திட்டம் சுற்றுச்சூழல் நட்பு சுற்றுலாவை மேம்படுத்துவதையும், நதியுடன் பொதுமக்களின் ஈடுபாட்டை மேம்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.