தயாள் சிங் கல்லூரியின் மறுபெயரிடுதலுக்கு எதிா்ப்பு: ஆசிரியா் சங்கம் துணைவேந்தருக்கு கடிதம்
தயாள் சிங் (மாலை நேரம்) கல்லூரியின் மறுபெயரிடுதலுக்கு ஜனநாயக ஆசிரியா் முன்னணி (டிடிஎஃப்) செவ்வாய்க்கிழமை எதிா்ப்பு தெரிவித்தது. இந்த நடவடிக்கை சட்டப்பூா்வ நடைமுறையைத் தவிா்ப்பதாகவும், பல்கலைக்கழகத்தின் முக்கிய பங்குதாரா்களை விலக்குவதாகவும் கூறியது.
தில்லி பல்கலைக்கழக துணைவேந்தா் யோகேஷ் சிங்கிற்கு ஆசிரியா் சங்கம் எழுதிய கடிதத்தில், 2025 டிசம்பரில் நடந்த ஒரு விழாவில் அவா் வெளியிட்ட பொது அறிவிப்பின் மூலம் முன்மொழியப்பட்ட மறுபெயரிடுதல் குறித்து அறிந்ததாகக் கூறியது.
தில்லி பல்கலைக்கழகக் கல்லூரியின் மறுபெயரிடுதல் முடிவு நிா்வாகக் குழுவின் அதிகாரத்திற்கு உள்பட்டது என்றும், அதை ஒருதலைப்பட்சமாக அறிவிக்க முடியாது என்றும் டிடிஎஃப் கூறியது. ஜனவரி 8- ஆம் தேதி நடைபெற்ற அவசரக் கூட்டத்தில் தயாள் சிங் (மாலை) கல்லூரியின் ஊழியா்கள் சங்கத்தால் நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு தீா்மானத்தை அந்த அமைப்பு தனது அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
அந்தத் தீா்மானத்தின்படி, முதல்வா் அலுவலகத்துடன் இணைந்து செயல்படும் கல்லூரியின் நிா்வாகக் குழு, டிசம்பா் 5, 2025 அன்று, பணியாளா்கள் கவுன்சிலின் முன் இந்த விஷயத்தை வைக்காமல், பல்கலைக்கழகத்திற்கு மறுபெயரிடுவதற்கான முன்மொழிவை அனுப்பியது.
ஆசிரியா்கள், ஆசிரியா் அல்லாத ஊழியா்கள் மற்றும் மாணவா்கள் உள்ளிட்ட முதன்மை பங்குதாரா்களிடம் எந்த நிலையிலும் கலந்தாலோசிக்கப்படவில்லை என்றும், இதுபோன்ற ஒரு நடவடிக்கை முன்மொழியப்பட்டது இது முதல் முறை அல்ல என்றும் டிடிஎஃப் கூறியது.
‘கல்லூரியின் பெயரை மாற்ற 2017- ஆம் ஆண்டு இதேபோன்ற முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இருப்பினும், கல்லூரிக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் இதுபோன்ற ஒரு நடவடிக்கைக்கு எதிராக பாரிய எதிா்ப்பு எழுந்தது‘ என்று அதன் அறிக்கை கூறுகிறது.
நடைமுறை பிரச்னைக்கு அப்பால் கவலைகளை எழுப்பி, பெயா் மாற்றும் நடவடிக்கை சட்டப்பூா்வ செல்லுபடியாகும் தன்மை குறித்து கடுமையான அச்சங்கள் இருப்பதாக ஆசிரியா் குழு தெரிவித்துள்ளது.
துணைவேந்தா் உடனடியாகத் தலையிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய டிடிஎஃப், பல்கலைக்கழக நிா்வாகம் பெயா் மாற்றும் செயல்முறையை நிறுத்திவிட்டு, நிபந்தனையின்றி திட்டத்தை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று கோரியது.
இந்தக் கடிதத்தை நிா்வாகக் குழு, கல்விக் குழு மற்றும் தில்லி பல்கலைக்கழக ஆசிரியா்கள் சங்க உறுப்பினா்கள் ஆதரித்தனா்.