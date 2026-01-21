பவானாவில் ஹாக்கி மட்டையால் ஒருவரை அடித்துக் கொன்றதாக இளைஞா் கைது
வடக்கு தில்லியின் பவானாவில் ஹாக்கி மட்டையால் மற்றொரு நபரை அடித்துக் கொன்ாக 22 வயது இளைஞா் ஒருவரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து தில்லி காவல் துறை அதிகாரி கூறியதாவது: இந்தச் சம்பவம் செப்டம்பா் 20, 2025 அன்று நடந்தது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட ரவி என்கிற தக்லா, அவரது கூட்டாளிகளுடன் சோ்ந்து பவானாவில் அக்பா், ராஜா மற்றும் மற்றொரு நபரைத் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. பின்னா் சிகிச்சையின் போது ராஜா இறந்தாா்.
இந்தச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு, கைது செய்வதைத் தவிா்க்க ரவி தொடா்ந்து பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு தனது இருப்பிடத்தை மாற்றி வந்தாா். ரோஹிணி நீதிமன்றம் அவருக்கு எதிராக ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத வாரண்டுகளையும் பிறப்பித்தது.
இந்நிலையில், ஜனவரி 20-ஆம் தேதி, குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் நடமாட்டம் குறித்து போலீஸாருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தகவல் கிடைத்தது. அவா் தனது கூட்டாளிகளில் ஒருவரைச் சந்திக்க ரோஹிணியில் உள்ள சிஎன்ஜி பம்ப் அருகே வருவாா் என்று எதிா்பாா்க்கப்பட்டது.
தகவலின் பேரில் விரைவாகச் செயல்பட்டு, ஒரு போலீஸ் சோதனைக் குழு அமைக்கப்பட்டு சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது. தகவல் கொடுத்தவா் சிஎன்ஜி பம்ப் அருகே சந்தேக நபரை சுட்டிக்காட்டினாா். அதைத் தொடா்ந்து போலீஸ் குழு அவரைக் கைது செய்தது.
முதல் விசாரணையின் போது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் காவல்துறையினரை தவறாக வழிநடத்த முயன்ாகக் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், தொடா்ச்சியான விசாரணைகளுக்குப் பிறகு, ரவி தனது உண்மையான அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தினாா். மேலும், சம்பவத்தில் தனக்கு தொடா்பு இருப்பதாக ஒப்புக்கொண்டாா்.
இந்த வழக்கில் மேலும் விசாரணை நடந்து வருவதாக காவல் துறை அதிகாரி தெரிவித்தாா்.