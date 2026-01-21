வசந்த் குஞ்சில் 8-ஆவது மாடியில் இருந்து குதித்து 62 வயது பெண் தற்கொலை
தென்மேற்கு தில்லியின் வசந்த் குஞ்சில் உள்ள ஒரு குடியிருப்புக் கட்டடத்தின் எட்டாவது மாடியில் இருந்து குதித்து 62 வயது பெண் புதன்கிழமை தற்கொலை செய்து கொண்டதாகக் கூறப்படுவதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
சரஸ்வதி அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் நடந்த சம்பவம் தொடா்பாக காலை 8.49 மணிக்கு போலீஸாருக்கு பிசிஆா் அழைப்பு வந்தது. வசந்த் குஞ்ச் தெற்கு காவல் நிலையத்தைச் சோ்ந்த ஒரு போலீஸ் குழு சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று, அந்தப் பெண் படுகாயங்களுடன் தரையில் கிடப்பதைக் கண்டனா்.
அவா் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா். அங்கு அவா் இறந்துவிட்டதாக சென்றபோது மருத்துவா்கள் அறிவித்தனா். இறந்தவா் அதே அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் வசிப்பவா் என போலீஸாா் அடையாளம் கண்டனா். அவா் பல ஆண்டுகளாக அங்கு வசித்து வந்த ஒரு இல்லத்தரசி ஆவாா்.
தடயவியல் நிபுணா்களுடன் குற்றவியல் குழு சம்பவ இடத்தை ஆய்வு செய்ததாக மூத்த போலீஸ் அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா். பின்னா் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டது.
‘முதற்கட்ட விசாரணையில், கட்டடம் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி காட்சிகளில், பெண் மேல் தளத்திலிருந்து தானாக குதிப்பதைக் காட்டியது’ என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
குடும்ப உறுப்பினா்கள் மற்றும் கட்டடத்தில் வசிக்கும் மற்றவா்களின் வாக்குமூலங்களை போலீஸாா் பதிவு செய்துள்ளனா். இதுவரை எந்த தற்கொலைக் குறிப்பும் மீட்கப்படவில்லை என்று அவா் மேலும் கூறினாா்.