குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு சில கைதிகளுக்கு சலுகைகள்: தில்லி அரசு அறிவிப்பு
குடியரசு தினத்தன்று சில வகை குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனையை குறைப்பதாக தில்லி உள்துறை அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா, 2023- இன் விதிகளின் கீழ், பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, தில்லியில் உள்ள நீதிமன்றங்களால் தண்டனை பெற்ற குற்றவாளிகளுக்கும், ஜனவரி 26- ஆம் தேதி வரை சிறையில் அடைக்கப்பட்டவா்களுக்கும் இந்த நிவாரணம் பொருந்தும். 65 வயதுக்கு மேற்பட்ட மற்றும் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்ட பெண் கைதிகளுக்கு 90 நாள்கள் நிவாரணமும், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் 10 ஆண்டுகள் வரை சேவை செய்தவா்களுக்கு 60 நாள்களும் கிடைக்கும்.
ஓா் ஆண்டு முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை சேவை செய்யும் கைதிகளுக்கு 30 நாள்கள் வழங்கப்படும். மேலும், ஒரு வருடம் வரை தண்டனை பெற்றவா்களுக்கு 20 நாள்கள் நிவாரணம் வழங்கப்படும். மற்ற அனைத்து கைதிகளுக்கும், 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் சிறைவாசம் செய்பவா்களுக்கு 60 நாள்களும், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் 45 நாள்களும், 10 ஆண்டுகள் வரை 45 நாள்களும், ஒரு வருடத்திற்கு மேல் 30 நாள்களும், ஐந்து ஆண்டுகள் வரை 15 நாள்களும், ஒரு வருடத்திற்கு 15 நாள்களும் தண்டனை குறைக்கப்படும்.
தில்லி சிறைச்சாலை விதிகள், 2018 இன் கீழ் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வழக்கமான நிவாரணத்திற்கு கூடுதலாக இந்த சிறப்பு நிவாரணம் இருக்கும். ஜனவரி 26- ஆம் தேதி நிலவரப்படி பரோல் அல்லது ஃபா்லோவில் உள்ள கைதிகளும் தகுதியுடையவா்கள். அந்த காலகட்டத்தில் எந்த முறைகேடும் பதிவாகவில்லை என்றால் சலுகைகள் பொருந்தும். ஜனவரி 26, 2025 முதல் ஜனவரி 25, 2026 வரை முந்தைய ஒரு வருடத்தில் எந்தவொரு சிறைக் குற்றத்திற்கும் தண்டிக்கப்படாத குற்றவாளிகளுக்கு மட்டுமே இந்த நன்மை வழங்கப்படும்.
எவ்வாறாயினும், மாற்றத்தைத் தொடா்ந்து மரண தண்டனை அல்லது ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டவா்கள், கைதிகள் மற்றும் சிவில் கைதிகள் மற்றும் அரசு நிலுவைத் தொகையைத் தவிா்த்ததற்காக சிறையில் அடைக்கப்பட்ட குற்றவாளிகள் உள்ளிட்ட சில வகை கைதிகள் நிவாரணத்திலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளனா். என்டிபிஎஸ் சட்டம், போக்சோ சட்டம், அதிகாரப்பூா்வ ரகசியங்கள் சட்டம், உளவு தொடா்பான குற்றங்கள், கோா்ட் - மாா்ஷல் வழக்குகள், நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குகள், பாரதிய நியாய சன்ஹிதாவின் கீழ் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் மற்றும் குறிப்பிட்ட சிவில் குற்றங்களான நெகோசியேபிள் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட்ஸ் சட்டத்தின் கீழ் தண்டனை பெற்ற கைதிகளும் தகுதியற்றவா்கள்.
அரசியலமைப்பின் யூனியன் பட்டியலில் உள்ள பாடங்கள் தொடா்பான குற்றங்கள் உட்பட உள்துறை அமைச்சகத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட விதிவிலக்கு வகைகளின் கீழ் வரும் வழக்குகளும் விலக்கப்பட்டுள்ளன.
பொதுப் பாதுகாப்பு மற்றும் சட்ட மற்றும் அரசியலமைப்பு விதிகளை பின்பற்றுவதை உறுதி செய்யும் அதே வேளையில், சீா்திருத்த நீதியை நிலைநாட்ட தில்லி அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது என்றாா் அவா்.